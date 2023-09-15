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中壢國小地下停車場首期工程竣工　明起試營運半個月免費停

▲桃園市長張善政今天與市議會議長邱奕勝、立委魯明哲等地方民代主持中壢國小地下停車場首期啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天與市議會議長邱奕勝、立委魯明哲等地方民代主持中壢國小地下停車場首期啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府針對中壢國小老舊校舍於2020年進行改建並興建地下停車場，首期工程已竣工，市長張善政今（15）日主持啟用儀式時指出，中壢國小位於市區核心地區，鄰近區域停車位嚴重不足，首期工程完工啟用，第二期工程也預計明年9月能如期如質完工，地下停車場將於明（16）日起至9月30日試營運開放免費停車，10月1日正式營運，並以8折月租優惠回饋附近里民，盼能有效紓解停車問題。

中壢火車站附近停車空間嚴重不足，經過近3年施工，首期工程已竣工，市長張善政今天出席中壢國小地下停車場竣工視察暨啟用典禮，此外包括市議會議長邱奕勝、立委魯明哲以及多位市議員與里長等人都出席。

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▲桃園市中壢國小地下停車場首期啟用，可提供附近居民優惠停車方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢國小地下停車場首期今天舉行啟用儀式，未來將提供附近居民優惠停車方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，中壢國小位於中壢火車站前核心地區，具有百年校史，但校舍相對老舊，且鄰近區域停車位不足，市府於2020年啟動校舍拆除重建與地下停車場興建計畫，工程分兩期進行，首期工程已於今年5月完工，9月新學期提供師生嶄新校舍使用，第二期工程預計於明年9月能如期如質完工。

張善政也宣布，中壢國小地下停車場將於明（16）日起至9月30日試營運開放免費停車，10月1日正式營運將提供8折月租優惠回饋附近里民，期望能有效紓解當地停車問題，提升周邊方便性，更可讓中壢國小師生與居民有更好的居住環境與生活品質。

議長邱奕勝也認為，中壢國小地下停車場是地方民意代表與仕紳共同心願，此地鄰近中壢火車站與中壢警分局，來往人口多但停車場卻嚴重不足，近年周邊發展迅速，中壢國小位於地方商業區，停車需求更大，感謝市府考量地方發展與市民生活品質投入重資，感謝中壢國小師生家長共體時艱，興建過程忍受不便，今日啟用後可迎接新的未來，中壢又往前跨進一大步。

▲中壢國小地下停車場設置綠能智慧充電樁等設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢國小地下停車場設置綠能智慧充電樁等設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府交通局長張新福說明，中壢國小校舍重建暨停車場興建工程分為兩期施工，首期工程為地下一層停車場與地上五層校舍，第二期工程為操場與地下1層停車場。首期期完工後，可提供汽車格119席、機車格141席，第二期工程則預定明年9月底完工，完工後將整併全區地下停車場，可擴大至310席汽車格與280席機車格。距離停車場半徑300公尺內的石頭里、中建里、中榮里、中壢里、東興里、北安里及新勢里里民將享有8折月租價；開幕期間小型車臨停費用半小時20元，優惠每日最高上限280元，歡迎民眾多加利用。

中壢國小校舍與停車場總預算為9.88億元，其中前瞻預算補助1.8億元，中壢國小地下停車場兼具智能、安全、舒適等特色，不僅加強停車場友善標示，停管設備也採用智慧3D車牌辨識系統、車位在席、智慧電子收費系統、雲端月租系統、專用車格感應式語音系統、綠能智慧充電樁等設施。汽車臨停可透過多元支付APP整合，由信用卡扣款後可直接離場，省去現金與電子票證操作時間。此外考量學童安全與安心環境，提供家長接送優免、場內安全口號人行道、安全警示旗幟與挑空區防墜網架設，以加強行車及行人安全。

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