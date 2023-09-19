嘉義縣菸害取締查獲86件違規　網路販賣電子煙79件最多





▲▼ 嘉義縣菸害新法取締不手軟 查獲86件違法 。（示意圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

菸害防制法修法並於今年3月22日施行，嘉義縣全面查核強力執法，至今共查獲86件違規，其中網路平台販賣電子煙79件、出國攜帶加熱菸入境2件、違法吸食使用電子煙2件及大專校園吸菸3件，均依法進行裁處。

菸害防制新法吸菸年齡從18歲提高至20歲，若被查到違規販售菸品予未滿20歲者，最高可處25萬元罰鍰，衛生局為瞭解業者新法落實情形，暑假安排未滿20歲者、著高中制服喬裝購菸測試，共測試160家業者；其中10家違規售菸，衛生局進行輔導改善，亦列入重點列管名單，將不定期前往稽查，呼籲業者若面對有年齡疑慮的消費者，應要求其出示證件，落實查核機制，以免受罰。

衛生局長趙紋華表示，新法除禁菸年齡提高外，電子煙或未經健康風險評估審查通過的加熱菸皆屬違法產品，不僅不能「販售」，「使用」也會挨罰；賣家常利用網路販賣，均已違反規定，最高可處100萬元罰鍰，使用電子煙最高可處1萬元罰鍰，民眾出國入境若違法攜帶電子煙，最高可處500萬元罰鍰。

此外，大專院校、幼兒園、托嬰中心等場所亦全面禁菸，違者最高可處1萬元罰鍰，民眾如有戒菸需求，應尋求專業醫療協助，亦可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63或洽詢嘉義縣衛生局及各鄉鎮市衛生所，歡迎民眾多加利用。