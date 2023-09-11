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嘉義縣長霸氣宣布停班課　居民衝臉書留言：帥翻了，我愛你

▲大雨狂襲，嘉義縣11日停班停課。（圖／翻攝自翁章梁臉書）

▲大雨狂襲，嘉義縣11日停班停課。（圖／翻攝自翁章梁臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

嘉義縣10日大雨狂襲，多處傳出淹水災情。縣長翁章梁深夜在臉書宣布，明(11日)全縣停班停課。消息一出，許多居民前往PO文底下留言，「謝謝縣長辛苦了」、「縣長帥翻了」、「太神啦縣長」、「謝謝縣長我真的愛你」、「霸氣」。

翁章梁發文表示，因10日豪雨造成本縣逾半數鄉鎮市有淹水災情，且各主要聯絡道路亦有交通中斷情事，為利後續災害搶救及復原，並為確保民眾往來通行安全，嘉義縣明日（9/11）停止上班停止上課，請鄉親務必注意安全減少外出。，翁章梁還在PO文留言強調是「全縣」停班課。

▲嘉義竹崎鄉爆發土石流。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義竹崎鄉爆發土石流。（圖／記者翁伊森翻攝）

貼文一出，居民與其他縣市網友前往留言，「雲林表示羨慕」、「縣長你是最帥的啦」、「要連任了」、「你今天特帥」。受到低壓帶影響，嘉義縣、嘉義市以及台南市10晚間出現局部豪雨與大豪雨，在嘉義市東區甚至還出現破300毫米的驚人雨量，各地紛紛傳出災情。竹崎鄉長就指出，一戶正在治喪中的民宅不幸遭土石流掩埋，住戶雖及時逃出，但是來不及將擺放遺體的棺材搬出，導致家人遺體遭到掩埋。

▲嘉義暴雨，火車站鐵軌變漂漂河。（圖／翻攝臉書／嘉義綠豆大小事）

▲嘉義暴雨，火車站鐵軌變漂漂河。（圖／翻攝臉書／嘉義綠豆大小事）

此外，嘉義火車站也因為暴雨襲擊變成「漂漂河」，鐵軌直接被雨水淹沒，畫面相當驚人在網路上傳開。

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ET快訊
嘉義縣宣布今停班停課！
就要出殯「遺體被掩埋」！　嘉義暴雨土石流沖進治喪民宅
嘉義暴雨「火車站變漂漂河」！　鐵軌被淹沒驚人畫面曝
百萬YouTuber宣布停更！

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