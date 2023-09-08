嘉義縣衛生局推失智照護培訓　長照能量再提升

▲▼ 嘉義縣衛生局促使長照能量提升，推失智照護培訓 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局今(8)日在大林慈濟醫院辦理「長照人員失智照護增能工作坊」，邀請失智照護、法律、建築跨領域專家分享議題，涵蓋政策面、照護面、環境面、法律面四大面向，共有278位長照領域工作者參與，強化長照工作者照護知能，也幫助失智長輩獲得更適切完善的照護。

▲嘉義縣衛生局長趙紋華 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局指出，嘉義縣人口老化比率21.99%冠居全國，65歲以上長者之中，每13位長輩就有1位患有失智症，推估112年全縣失智人口約8,493人，至112年6月嘉義縣失智確診人數有5,892人(約69.3%)。為積極發掘社區潛在失智個案，嘉義縣整合失智照顧資源，以跨局處合作方式串連每1位失智長輩，讓每位長輩都可在熟悉的社區獲得照護。

衛生局長趙紋華說，失智症屬全面性認知功能障礙，也常伴隨精神症狀，讓病友需要的照顧服務更加多元，也牽涉更多專業知識與照護技巧，透過專業學習讓第一線工作人員及早發現病徵，適時為長輩轉介並提供必要協助。





▲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心曹汶龍主任 。（圖／嘉義縣政府提供）



如有任何失智照護問題歡迎撥打1966或洽詢嘉義縣失智共同照護中心、或嘉義縣各鄉鎮市衛生所，由專人提供諮詢服務。