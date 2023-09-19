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竹市關東國小教學方案　入圍112年度教育部教學卓越

▲組裝雷切仿生獸體驗仿生科技。（圖／新竹市政府提供）

▲組裝雷切仿生獸體驗仿生科技。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教育部「112年度教學卓越獎」本年度計有37所國小由地方政府舉薦進入複選，日前公布共有15所國小脫穎而出入圍金質獎或銀質獎，竹市關東國小以「關東TSMC：科技e把罩，素養自然到」的教學方案入圍112年度教育部教學卓越獎，關東國小將於11月17日至國立中正大學，接受素有教育界奧斯卡之美譽的教學卓越獎的頒獎肯定。

市長高虹安表示，關東國小奠基於「健康活力」、「人文關懷」、「科技素養」的學校願景，以「探究為核心、科技為輔具、運用創造力、素養自然到」的理念，透過精緻化的自然科教學，並運用科技等e化能力作為科學學習的輔助，以協助學生具備足夠的核心素養來面對全球變化，並培養未來e世代的新興學子，讓學生對自然與生活科技感到興趣，進而將科技作為未來志向熱誠投入，為未來科技人才打好基礎。

教育處長陳木金表示，教學卓越獎扮演著教育領航者的角色，關東國小發揮新竹科技城特色，以新興科技輔助學習，利用數位行動載具、3D列印、雷雕等新穎創材，帶動學生學習的樂趣，動手做科學進一步培養自發自主的學習力，展現「新竹好學」精神，讓新竹的孩子成為世界的孩子。

核心團隊傅秀蘭老師表示，這個難得的參賽經驗讓團隊有機會深刻檢視教學歷程，並反思老師與學生互動模式，激發對教育工作熱情；郭峻瑋老師特別感謝校長主任與行政團隊的全力支援，讓團隊默默開發的課程有機會在全國的舞台發光發熱；教卓的結束不是句點，教育的發展仍持續進行；林芸菁老師更有感而發地表示，在準備期間不斷地對話討論，越發了解到教與學的不同，使得師生互相激勵進步，達到真正的教學相長。

教務主任林彩鳳則說，關東國小非常注重課程發展與教學評鑑，從在地人文關懷出發，到國際SDGs永續發展目標，課程內容相當多元豐富，終極目標就是為了能夠呼應關東國小的發展願景，培養具備積極樂觀、文化認同與自主探索素養的國際新公民。

校長李瑞剛強調，關東國小向來重視科技素養的培育，從一年級入學到六年級畢業，每個孩子都有機會接觸關東TSMC校本課程，從基本的顏色與植物辨別、昆蟲複眼下的校園風景、七巧板的拼湊、仿生四足獸的製作，乃至於應用Arduino結合各種感測器來進行實驗觀測，讓孩子動手做、實際觀察與自主學習，教學團隊更透過跨領域共備，大量運用並統整新興科技等媒材，巧妙融入到自然或生活領域課堂教學，讓孩子玩得開心、學的有效率，以培養未來人才為教育目標，讓新竹的孩子在國際上更有競爭力。

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