滅門慘案！　芝加哥近郊「4人3犬」一夜之間全遭槍殺

▲芝加哥近郊滅門慘案，一家4口與3隻狗被槍殺。（圖／翻攝X@niteshr813）

記者吳美依／綜合報導

美國芝加哥近郊發生滅門慘案，警方17日晚間接獲親友通報，前往一處民宅進行福祉檢查，竟發現一家四口遭到槍殺，2名成人與2名兒童陳屍住宅內，另外還找到3隻寵物犬的遺體。

CBS等外媒報導，本案發生於伊利諾州羅密歐維爾（Romeoville），位於芝加哥西南部約30英里（約48公里）。其中一名受害者17日清晨6時沒有去上班，還一整天不接電話，引起親友擔憂，報案後卻接獲噩耗。

鄰居們表示，他們並沒有聽見奇怪聲響，但受害者一家人今年春天才搬來，平時獨來獨往，甚至很少出現在屋外。

在18日記者會上，警方僅公布成年死者身分，也就是38歲的羅隆（Alberto Rolon）及32歲的巴托洛梅（Zoralda Bartolomei）。儘管調查仍在初期階段，但研判行兇時間為16日晚間9時至17日凌晨5時之間。

警察局副局長伯恩（Chris Burne）表示，他們已將此案定調為謀殺案，並且積極調查中，「我們目前不認為犯案者是受害者之一。這不是謀殺自殺案件。」他說明，由於未構成持續威脅，居民不需撤離或避難。