彭斯稱「中國快變成邪惡帝國」　要求加強對台軍售

▲前美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／美聯社）



文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國前副總統彭斯（Mike Pence）今天表示，中國快變成「邪惡帝國」，並要求加強對台軍售。

路透社報導，彭斯和黨內其他爭取共和黨總統候選人提名的同志近來強化對中國的言語攻勢，認為中國是美國頭號大敵。

彭斯今天在華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說中表示：「中國是美國在21世紀面臨的最大戰略及經濟威脅。」

彭斯說：「中國此刻或許還不是邪惡帝國，但正拚命變成這個樣子。」

彭斯要求加強對台軍售、切斷美國與中國重要產業的經濟聯繫、限制中國公民在美國科技公司工作以減少智慧財產權盜竊，以及在全國範圍內禁用中國社群媒體TikTok。

對於俄烏戰爭以及中國將如何看待美國持續對俄侵烏做出反應一事，共和黨總統參選人之間看法分歧，彭斯在演說中擴大這方面的歧見。

彭斯說，美國向烏克蘭提供一切必要的軍事支援至關重要，如此一來烏克蘭才能擊敗俄軍。

彭斯批評一些2024年大選對手抱持「孤立主義」，但沒有指名道姓。報導說，科技投資人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）及前總統川普等參選人均曾質疑拜登政府盲目地對烏克蘭提供軍事和經濟援助。

彭斯說：「試想一下，如果共和黨內抱持姑息態度的人成功撤回對烏克蘭的支援會如何，除去為中國犯台發出閃爍的大綠燈之外，此舉還會向中國發出何種訊息？」

競逐2024年11月大選總統提名的共和黨人幾乎一致認為，中國是美國的頭號大敵。部分政治競選操盤手表示，在這場共和黨人選戰中，攻擊次數比以往更加頻繁，提議也更加大膽，這都是因為美國國內輿論轉向。

皮尤研究中心（Pew Research Center）7月底發布的一項民調顯示，約50%美國人認為中國是美國的最大威脅；其次是俄羅斯，17%受訪者認為是俄國。

拉馬斯瓦米預定21日發表演說，將闡述他如何確保經濟不依賴中國。

迪尚特幕僚也說，迪尚特將在近日發表外交政策演說，料將闡述對中國採取的強勢立場。迪尚特早已要求終止與中國的正常貿易關係，他在佛州也禁止政府和學校發放的裝置上使用TikTok 。