25.8億F-35B神秘失蹤！美軍暫停所有飛行活動　6周連爆3起A級事故

▲美軍日前有一架F-35B在飛行事故後失蹤，讓軍方下令暫時停飛。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國一架F-35B匿蹤戰機17日在南卡遇到突發狀況，飛行員及時彈射逃生，但造價8000萬美元（約新台幣25.8億元）的戰機事後卻一度失蹤，引發外界批評。對此，美國海軍陸戰隊19日下令暫停所有飛行兩天，就近期一系列航空事故進行討論，以確保飛行員和機組人員的安全。

據《商業內幕》報導，美軍19日發布聲明指出，海軍陸戰隊代理司令史密斯（Eric M. Smith）指示所有航空部隊「暫停本周的飛行行動2天，以就航空安全問題與最佳做法進行討論」。

在宣布暫停飛行前，美軍近6周已連續發生3起A級（Class-A）航空事故，成為停飛的重要動機。所謂A級事故即為損失達到250萬美元、一架戰機損毀、有人死亡或永久致殘的意外。除了9月17日的墜機事件，軍方8月24日和8月27日也分別發生了一架F/A-18戰鬥機和MV-22B魚鷹墜毀意外，造成4人死亡。

海軍陸戰隊表示，軍方決定暫時停飛是為了讓航空指揮官與其隊員討論安全飛行的操作、地面安全、維護和飛行程序，確保飛行員和機組人員在嚴格標準下進行操作，同時進一步加強既定政策、做法和程序，以保證所有士兵的安全，與確保戰鬥力。