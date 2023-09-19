日外相上川陽子會布林肯　確認台海和平穩定重要性

▲日本新任外務大臣上川陽子與美國國務卿布林肯會談。（圖／路透）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本新任外務大臣上川陽子今天在美國紐約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，兩人碰面時以名字相稱互動親切，並在會談上再度確認維持台灣海峽和平與穩定的重要性。

日本富士新聞網報導，身為日本時隔約20年再度出現的女性外務大臣，上川此行訪美展開外交處女秀，今天已在紐約跟布林肯會談。

上川雖然擁有留學美國哈佛大學研究所等經歷，但這場會談上僅在開頭使用英語致詞，在正式會談時可能為求慎重，都透過傳譯人員進行會談。

在這場會談上，考量到強化霸權行動的中國，上川與布林肯再度確認維持台灣海峽和平與穩定的重要性等事項。

讀賣新聞報導，上川在美東時間9月18日下午（台灣時間19日上午），分別跟布林肯及英國外交大臣柯維立（James Cleverly）等人會談。

這是上川接任外務大臣後的首度出訪，同日也以七大工業國集團（G7）的主席身分首次出席G7外長會議。

上川跟布林肯會談時說，希望就日美關係面臨課題坦率交換意見；布林肯表示，日美關係從未像目前如此堅固。兩人都同意深化合作，進一步提升日美同盟高度，也確認在安全保障及經濟領域推動合作。

上川跟柯維立會談時表示「對日本來說，英國重要性沒有改變」；柯維立則回應說，希望雙方在防衛、經濟及安全保障領域緊密合作。