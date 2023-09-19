20歲女落水被吸入到船底　屁股被「螺旋槳劈開」血肉模糊狂噴血

▲女子落水後，被捲入船的螺旋槳。（圖／翻攝自TikTok／sydhunt）

記者李振慧／綜合報導

美國20歲女子亨特(Kenzey Hunt)與好友一同到南卡羅萊納州遊玩，一行人從事野溪漂流活動時，她不小心被一名男子撞到墜水，結果人瞬間被吸入船的螺旋槳中，屁股當場被劈開，現場血肉模糊、到處都是血。

在TikTok上擁有5萬多名粉絲的亨特，上月底與姊妹席德妮(Sydney)一同出遊時發生意外，她表示，「撞到我的人是同行朋友的男友，其實我和對方也不熟，他在溪中時突然緊急掉頭，迎面撞上了我」。

亨特表示，她落水後瞬間被吸到船底下，結果被螺旋槳擊中屁股，「我當時感覺到水裡面到處都是血」，姊妹席德妮見狀，也立即跳入水中幫忙，最後她在眾人的幫忙下才回到岸上，下半身血肉模糊。

亨特送醫發現，除了臀部受傷，腿部也被螺旋槳擊中滿是刮痕和瘀傷，腳部則有很深的割傷和骨折，而她因為骨盆骨折得面臨至少長達6個月的復健期。

亨特後來將一系列接受治療的影片分享在網路上，誇張故事獲得上萬網友點閱，她表示，在南卡羅萊納州往返2家醫院經歷18天治療後，目前總算回到家中，雖然經歷可怕事故，但她知道撞她的男子不是故意的，所以沒有打算向對方提告。