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今天就喝！超商「7款咖啡飲品組合優惠」來了　特大杯思樂冰39元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「7款咖啡飲品」組合優惠價。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

把握便宜先買！就有超商推出「7款咖啡飲品」組合優惠價，像是中杯精品燕麥拿鐵3杯188元、優格好多青6杯188元等；另外還有思樂冰優惠，原價45元的特大杯思樂冰，現在特價只要39元，3種口味任你喝到爽。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「7款咖啡飲品」組合優惠價，即日起至9/23止限時開賣，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯200元」、「優格好多青6杯188元」、「皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵任選4杯188元」以及「中杯精品燕麥拿鐵／小農水果冰磚系列（檸靜時光、橙香陽光）任選3杯188元」。

▲▼7-11 7大咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供）

▲本次優惠最多省172元，提供線上／門市支付購買，兌換期限至2023/12/31止。

另外，7-11至9/19止還有「思樂冰特大杯優惠」，原價45元的特大杯思樂冰，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你喝個過癮。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王每月限定華堡日來了。（圖／漢堡王提供）

漢堡王「9月華堡日」來了，即日起至9/20止，只要於官網下單指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定9/20當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量，提醒部分門市不參與此活動。

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