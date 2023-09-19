每班車旅客僅個位數！統聯攜手國光　6國道客運路線聯合排班

▲統聯客運。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

因應司機人力不足，以及搭載率回不去疫情前，統聯客運今(19日)起攜手國光客運針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等往返共6條國道客運路線聯合排班，2家客運班次盤點錯開，平日由國光客運行駛，假日由統聯客運載客，已購買車票可退票免手續費。

統聯客運今(9月19日)起與國光客運實施「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯合排班，統聯客運公告，民眾若已購車票未使用，可持原車票至統聯各自營站售票窗口辦理退票，免扣手續費。

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統聯客運受訪時表示，因國道客運市場一直萎縮，「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等往返路線搭載率難以回到疫情前，每班車旅客數僅個位數，加上也缺駕駛，雖政府補助徵才，駕駛荒已止跌，但尚未回到過往人力高峰，因此統聯與國光客運向主管機關提出申請聯合排班。

統聯客運說明，「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」採聯合排班，兩家公司班次盤點錯開，避免同一個小時內兩家同步開車，造成資源浪費，平日由國光客運行駛，假日由統聯開行，與墾丁快線聯營不同，聯合排班算是近年首次。

針對若有民眾已提早預購車票或購買套票，統聯客運表示，因相關路線採聯合排班，並非聯營，旅客搭乘須購買該客運車票，若有旅客已購車票需要退費，將可扣免手續費，不過通常購買套票旅客大多會在假日搭乘統聯客運，就不受影響。

公路總局則表示，客運業聯合排班的精神與高墾線共營模式類似，差別在共營路線車輛可共用，聯合排班主要針對路線起迄點及行經站大部分相同的路線，才能聯合排班，針對班次做適當調整，提高效率，也不會影響民眾權益，業者皆已提報主管機關申請。