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走入歷史！國光客運年底「全面退出台東線」　2大原因曝光

▲▼國光客運,國道客運,轉運站。（圖／國光客運）

▲國光客運轉運站。（圖／國光客運）

文／中央社

受到疫情和南迴鐵公路影響，國光客運屏東枋寮往返台東大武路線年底將停駛，國光客運全面退出台東線，走入歷史。

台汽客運早期是台東往返西部、北部的主要交通，對號快車從早期的金馬號、中興號，到現在的國光客運，乘載著台東民眾的鄉愁。

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隨著1991年南迴鐵路通車後，搭乘台汽客運的民眾減少，2001年國光客運成立後，台汽台東站跟著廢站。去年國光客運停駛高雄台東市路線，保留屏東枋寮到鄰近的台東大武線，日前公告枋寮大武線年底停駛。

公路總局台東監理站長洪美芳接受中央社記者電話訪問表示，國光客運公司原本7月就要停駛枋寮至大武線，後來又延到年底，如果年底沒有變化，那國光客運就是全面退出台東線。

國光客運表示，停駛原因除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情外，也包括南迴鐵路通車及南迴公路拓寬的衝擊，考量營運效益不佳，決定停駛枋寮往返大武路線，並服務到今年12月31日止，正式退出台東路線。

▲▼國光客運,國道客運,轉運站。（圖／國光客運）

▲國光客運全面退出台東線。（圖／國光客運）

56歲的陳姓民眾說，國中畢業後念高雄中正預校，放假返鄉、收假返校只能搭台汽客運，運氣好可以買到快車中興號的車票，不然就只能坐一般直達車，然後暈車沿路吐；大武鄉70歲的尤姓民眾說，有許多鄉民還是會利用枋寮台東線到枋寮醫院看病。

洪美芳表示，國光客運全面退出台東，對台東的交通影響不大，尤其是往高雄、屏東可搭火車，在台東境內也有各式的公路運輸可取代。

台東縣政府表示，南迴大武及達仁鄉親仍有至屏東縣枋寮就醫需求，未來若有需求，會再爭取復駛。

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