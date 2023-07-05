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旅客怒攜2行李箱「被加收210元」　統聯客運：總體積超標需買半票

▲▼統聯客運。（圖／業者提供）

▲統聯客運規定行李超過總體積規定要加買半票。（資料圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

暑假旅遊旺季，有民眾攜帶28吋、24吋等2件行李搭乘統聯客運，遭加收行李費210元，質疑業者「亂收費」。統聯客運則澄清，官網早有公告行李「總體積」不得大於150立方公寸，約32吋，若超過將加收半票，旅客2件行李已超過規定，皆是依規定處理，並無亂收費。

有民眾7月攜帶2件行李搭乘統聯客運，遭加收行李費210元，等於再買一張半票，質疑公告契約限制大小，而非限制件數，指控統聯亂收費。

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檢視統聯客運官網說明，每人攜帶放置行李廂之行李總體積，不得大於150立方公寸，須將每項物品長寬高三邊相乘計算，參考值大約等同1個32吋行李箱大小；因考量場站無磅秤衡量，以乘客行李總體積作為依據，經站務人員測量評估超過攜帶限制者，為體諒旅客行程順利進行，不執行拒載，改以加收行李票方式，進行超額行李運送服務。行李票計價金額以乘客乘車區間之半票票價計算，隨身包包或物品不影響他人者不需收費。

統聯客運受訪時表示，因旅客攜帶2件行李，一件為28吋，一件為24吋，總體積已經超過32吋規定，等於多佔一個旅客行李空間，理論上超過就可以拒載，但考量旅客行程不可能不讓他上車，因此需依規定加買一張半票。

統聯客運表示，官網已公告總體積限制，旅客堅持沒有寫件數限制，但若一個旅客帶一百件行李，將影響其他旅客行李放置，因此才會有相關規定。

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