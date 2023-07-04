國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

▲國光客運今起有18條路線調漲票價。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

國光客運繼6月5日約30條路線調漲後，今(7月4日)起又有18條通勤路線、機場路線和一般公路客運路線第二波調漲，漲幅從1元到17元不等，各區間漲幅最低0.8%、最高67%。

客運擋不住漲勢接力漲，今年起包括三重客運、台北客運、桃園客運、統聯客運、和欣客運、中壢客運、指南客運、基隆客運、光華巴士等多家業者已陸續調漲，國光客運6月5日也加入調漲行列，首波約30條路線變貴1~25元不等，1個月後，國光客運再有第二波路線條漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國光客運公告，7月4日起實施國道通勤路線、機場路線及一般公路票價調整，並停止販售「電子回數卡」，根據公告路線包括1800、1801、1813、1814、1815、1816、1818、1819等共18條客運路線。

其中漲幅最低約0.8%，1815金山青年活動中心到台北科大票價則從122調到123元，僅漲1元；部分通勤路線起始里程票價從15元漲至25元，漲幅最高約67%。

▲國光客運今起有18條路線調漲票價。（資料圖／國光客運）

公路總局台北區監理所受訪時表示，國光客運18條路線票價為第二波調整，平均漲幅約1元到17元不等，多數區間漲3到5元居多，其中公路客運核定基本里程運價為25元，因部分通勤路線當時比照市區公車賣15元，如今調回25元，雖漲幅較高，但僅漲10元，回到核定基本運價25元。

此外，1819台北到桃機三排椅票價從140元調到核定上限159元，不過四排椅反而降價，從140元降到132元，另還有其他路線少數區間也有調降。

台北區監理所說明，1840松山機場到桃園機場票價則從140元調到152元；1815金山青年活動中心到台北科大票價則從122調到123元，僅調1元；1815A婦幼福利中心到金山郵局票價從45元調到62元，調漲17元。

公路總局台北區監理所強調，因通勤月票7月起上路，民眾購買月票可不限次數搭乘，即便業者調漲票價，也會降低對民眾的衝擊和影響，客運業者也可減輕營運壓力。