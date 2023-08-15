公車司機好心叫醒背心男　「特大號悠遊卡」竟遭摸走

記者許權毅／台中報導

台中一名湯姓公車司機昨（14）日駕駛73路公車，抵達終點站時，發現有一名背心男在車上睡著，上前叫醒他後，司機便下車準備下一趟發車，不料該男不離開，還偷走湯姓司機自製的「特大號悠遊卡」，雖價值不高，但湯直言，這是7年來第一次遇到司機本人遭竊，好心提醒卻換來這個結果，根本是「真心換絕情」。

▲台中一名公車司機好心叫醒到終點站未下車的男子，駕駛座上的「珍貴自製版」悠遊卡經遭竊走。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市統聯客運73路公車，是從北區文英兒童公園一路開到統聯中港客運總站。駕駛該輛公車的湯姓司機指出，昨日10時許，一名身著背心的男子在中興大學站上車，車輛抵達終點站後，該名背心男還在車上睡著。

▲▼ 湯姓司機說，遭竊走的悠遊卡（左）是自己做的特大版本。（圖／記者許權毅翻攝）



湯姓司機見狀，好心上前提醒「終點站到了」，背心男也就趕緊下車，司機便趕快下車準備下一趟發車，不料背心男利用這段空檔，偷偷跳回車上，從駕駛座順走一張司機自製的「特大號悠遊卡」，再跳上另一台63路公車離開。

湯姓司機表示，當下趕著發車，也沒有發現悠遊卡不見了，直到完成工作後，才發現此事，立刻請公司協助調閱監視器。據了解，該男疑似時常跟公車上乘客爭吵，或是會偷偷拿走小東西，湯姓司機原本認為額度不多，不用浪費社會資源報警，但是思考後，認為該男是慣犯，就怕縱容會有更多受害者。

統聯客運表示，今日有向司機了解狀況，司機初步認為悠遊卡價值不高，若司機希望報案，將會協助。事實上，該名司機相當熱心，乘客上下車都還會特別提醒留意腳步，也時常在網上分享工作心得，頗受乘客、網友好評。

▲統聯客運指出，若司機希望提告，公司將會協助。（圖／ETtoday資料照）

