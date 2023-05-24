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國光客運要漲了！31條路線「6／5起變貴1~25元」　漲幅最高10%

▲▼國光客運,國道客運,轉運站。（圖／國光客運）

▲國光客運6/5起調漲票價，漲幅最高10%。（圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

國道客運擋不住漲勢，國光客運公告，6月5日起31條中長途國道客運路線調整票價，漲幅自1元到25元不等，最高漲幅達10%。

受成本高漲影響，國道客運今年起已多家調漲票價，包括三重客運、台北客運、桃園客運、統聯客運、和欣客運、中壢客運、指南客運、基隆客運、光華巴士等，6月5日起，國光客運也加入調漲行列。

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國光客運近日公告，6月5日起中長途國道客運路線調整票價，其中1805基隆-台中票價自345元漲至346元，漲了1元；1826台北-台中票價自300元調漲為320元，將貴20元。

1828台北-彰化票價從320元漲至331元，調漲11元；1831台北-南投路線票價則從380元漲至388元，變貴8元；1837台北-台南票價自480元漲到500元，漲幅20元，四排椅則從420元漲至445元，將貴25元。

1838台北—高雄票價從590元漲至600元，漲了10元；1839台北-屏東票價則從620元漲至630元，變貴10元。

▲▼國光客運6/5調整票價路線。（圖／國光官網）

▲國光客運6/5調整票價路線。（圖／國光官網）

另國光客運也宣布中長程國道客運路線也將取消銷售「來回票」、「回數票」等優惠，過往買20張送6張等優惠自6月5日起將不再銷售。

此外，國光客運自5月22日起也已率先調整國5路線相關票價，其中1878圓山轉運站到宜蘭三排椅票價，從130元漲至143元，漲了13元，四排椅票價則從120元漲到126元；1879圓山到羅東三排椅票價則從140元漲到149元，四排椅票價則從120元漲到125元。

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