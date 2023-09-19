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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜訪美談「民有民治民享」惹議　國民黨：抹黑前多讀點書

▲侯友宜下塌華府飯店，升起了中華民國與美國國旗。（圖／侯辦提供）。

▲侯友宜下塌華府飯店，升起中華民國與美國國旗。（圖／侯辦提供）。

記者崔至雲／台北報導

赴美訪問的國民黨總統參選人侯友宜，在演講時提到孫中山的「民有、民治、民享」，但有遭綠營譏諷該言論並非國父孫中山所提。國民黨發言人楊智伃表示，「民有、民治、民享」是國父認證與其主張的三民主義一樣，八年前黨主席朱立倫訪美時就有提出此概念。楊智伃痛批，同樣抹黑手法再次出現，可見綠營過了七年還是一樣不長進，真是令人笑掉大牙，不懂民主自由的價值？還是連中華民國憲法都要扭曲？

「抹黑前記得多讀書！」楊智伃指出，日前侯友宜於美國華府舉辦僑宴時演講提到，「民有、民治、民享」是國父孫中山最重要的思想與信念，卻遭民進黨立委王定宇以及網路側翼帶風惡意造謠，說「民有民治民享」並非國父提出，然而憲法白紙黑字直接打臉王定宇。

楊智伃說，根據《中華民國憲法》第一條：「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」。即有提及基於三民主義的精神與「民有民治民享」的概念，再者根據《國父全集》第三冊中收錄的〈黨員須宣傳革命主義〉，孫中山先生早在民國十年（西元1921年）在梧州對中國國民黨員演講之演講稿中指出三民主義是，「吾黨之三民主義，即民族、民權、民生三種。此三主義之內容，亦可謂之民有、民治、民享，與自由、平等、博愛無異，故所向有功。以名言之，可稱民有、民治、民享。」以上兩點就可以認證「民有、民治、民享」就是國父孫中山提出的三民主義精神。

楊智伃表示，八年前朱立倫出訪美國，同樣提及「民有、民治、民享」演說，綠營使用同樣手法抹黑，然事實證明，綠營這八年沒有讀書、沒有長進，「八年不讀書、面目可憎民進黨」。

楊智伃補充，昨日更有綠媒刻意扭曲此次侯友宜見紐約市市長是透過「中國移民」，但這位促成會面的推手之一于金山先生，是從小成長於台灣、更從台大畢業後留美，長期關心移民、華人權益，更是國民黨一直以來的老朋友。民進黨惡劣的抹黑扭曲，想試圖破壞友好交流會面，是不是酸葡萄心態作祟？
 

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