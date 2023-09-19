民進黨黨慶9／24封街辦音樂會　蔡英文、賴清德同台造勢

▲「民進黨創黨37週年紀念活動」宣傳記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今年是民進黨創黨37周年，民進黨今（19日）宣布，9月24日下午3點至晚上6時將在北平東路舉辦黨慶，屆時總統蔡英文、副總統暨黨主席賴清德將同台造勢，9月27日則會重返創黨地點圓山大飯店舉辦創黨先進聯誼餐會。民進黨發言人林楚茵、張志豪在記者會中與青年部「國務青」一同跳舞應援，一起熱血應援挺台灣。

張志豪表示，民進黨今年黨慶主題是「挺台灣Stand up！」，象徵大家挺台灣「站出來！作伙講！大聲說」，活動結合戶外音樂會、市集、論壇等活動，與現場民眾互動遊戲。他說，台灣是我們共同的家，不分族群、性別，創黨這天將邀請所有「挺台灣」的朋友，一同回憶37年來所有競選回憶。

張志豪說明，根據活動規劃，蔡英文、賴清德將在當天活動中同台，並與全國立委參選人一同造勢，至於其他活動規劃，「聽台灣戶外音樂會」將邀集2024挺台灣競選專輯歌手以及島路行動音樂計畫歌手一同演唱今年競選歌曲，還有過往令人懷念的競選歌曲；「挺在地民主市集」邀請在地文創團體、地方執政縣市前來參與民主市集擺攤，挺地方創生、挺民主永續、挺綠色執政；「街頭遊戲」為小朋友設計，讓孩子一起參與。

張志豪說明，民進黨主席賴清德是資深棒球迷，今年競選歌曲「挺台灣應援曲」充滿濃濃的棒球味，不只融合球場應援節奏、擊鼓聲，設計朗朗上口的應援口號，更特地邀請擁有應援啦啦隊經驗的團隊協助編舞，並召集舞蹈教學老師、百工百業民眾、民進黨國務青等，一同參與這次的舞蹈教學MV拍攝，希望未來民眾在聽到「挺台灣應援曲」時，也能搭配舞蹈動作，一起熱血應援挺台灣。

林楚茵補充，民進黨最重要的精神就是溝通，透過對話和台灣社會共同成長，其中公民團體扮演最重要角色，因此9月24日黨慶活動現場也邀請眾多公民團體一起參與來挺台灣，另外，當日預計60攤的市集活動，包括在地小農、地方創生、本土小吃等主題攤位共襄盛舉，期待讓所有參與民眾體驗台灣的多元與獨特，一起加入。