侯友宜華府智庫提3D戰略！反對台獨、一國兩制　國防軍購列討論

▲國民黨總統參選人侯友宜前往華府布魯金斯學院與學者專家會談。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日前往華府布魯金斯學院與學者專家會談，提出「3D戰略」並堅持中華民國主權獨立與自由民主制度。學者提問聚焦軍事預算、服貿貨貿、兩岸議題；針對九二共識的看法，侯友宜強調，他的九二共識不是一國兩制，而是基於憲法跟兩岸人民條例，他堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨；雙方在國防、軍購上也花較長時間討論。

侯友宜上午9時30分抵達布魯金斯研究院，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲親自迎接，座談採閉門會議，為時1小時10分鐘。

侯友宜座談內容以投書「外交事務期刊」內容為基準。而稍早受訪時，侯友宜解釋他在「外交事務期刊」所提出的「3D戰略」意涵，其中，「嚇阻」是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰。

而「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，侯友宜說，在過去國民黨執政時代的成功經驗下，持續兩岸的溝通與交流，比如海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議的合作，持續兩岸溝通交流，避免軍事上的誤判。

至於「降低風險」是藉由「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流，以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突爆發的風險。

侯友宜指出，「維持現狀」是台灣的主流民意，現狀是一個動態的平衡，民進黨政府任內的現狀，是一個滑向打破台海微妙均衡的新現狀，一個朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀。雖然他主張兩岸對話，但有實力才有和平，因此台灣要能建立創新及不對稱戰力，加強國防軍備，嚇阻中國大陸動武。

而座談會的提問也是以侯友宜投書「外交事務期刊」的內容為主軸，侯在文章中提出將成立內閣層級的「全民防衛動員委員會」，所以也被問及全動會與現行國防部全民防衛動員署之差異。

卜睿哲在智庫座談會後受訪表示，會中有非常細節、實質的討論，侯友宜與在場美國的台灣專家「非常直接的交流」，「這次會議讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知」。卜睿哲指出，侯友宜非常清楚了解（台美）共同利益、擔憂與關注的話題。

▲▼國民黨總統參選人侯友宜前往華府布魯金斯學院與學者專家會談。（圖／侯辦提供）