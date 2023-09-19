國會山莊拜會3共和黨議員　侯友宜傲總統參選人中「唯一從警」

▲侯友宜赴國會山莊拜會參議員。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日造訪距離華府僅一橋之隔美國在台協會（AIT）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）出面接待；下午則赴國會接連拜會3位共和黨籍聯邦眾議員，議員稱藉此機會了解侯對美台夥伴關係的想法，另外，由於侯友宜是3位總統參選人當中唯一警界出身的，也讓在場幾位議員相當好奇，侯在會中提到，從警生涯都在逮捕槍擊犯，會把這些帶領團隊的實務經驗，拿來帶領國家、守護國家。

侯友宜華府行程今天進入第2天，上午前往智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）與學者進行閉門會談，結束後隨即轉往AIT華盛頓總部。

在國民黨副主席夏立言、國民黨駐美正副代表黃介正與秦日新、立委江啟臣與吳怡玎、政治大學國際事務學院副院長盧業中、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中等人陪同下，侯友宜拜訪AIT華盛頓總部，與主席羅森柏格會面。在結束AIT總部行程後，侯友宜也馬不停蹄趕往國會山莊，拜會國會議員。

今天與侯友宜會面的3位眾議員剛好都是共和黨，分別為德州眾議員塞申斯（Pete Sessions）、加州眾議員賈西亞（Mike garcia）以及德州眾議員塞爾夫（Keith self）。侯友宜從中午12時左右拜會直至下午5時多才離去。

明日是侯友宜在華府最後一天，上午將訪問「傳統基金會」（Heritage Foundation），下午則持續國會拜會行程，之後轉往西岸舊金山。