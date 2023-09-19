侯友宜赴華府AIT拜會贈關公帽　主席羅森伯格送蜂蜜有「這含意」

▲侯友宜赴AIT見羅森伯格。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

國民黨總統參選人侯友宜於美東時間17日晚上出席馬里蘭州大華府地區僑胞餐會，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenburger）罕見現身；她強調，美國會致力確保台灣維持足夠的自我防衛能力。侯友宜美東時間18日上午再赴AIT總部拜會，羅森伯格送上蜂蜜，意在甜美的祝福，侯則回送自製關公帽，展現交情。

18日是侯友宜訪美第四天，正式迎來華府「面試重頭戲」，上午在布魯金斯研究院發表演說，侯友宜約莫九時三十分抵達，由美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲親自迎接。座談採閉門會議，侯入場後，發表廿分鐘演說，半小時進入問答；學者提問聚焦軍事與中國大陸議題。

侯友宜在座談會中解釋「三Ｄ戰略」意涵，其中，「嚇阻」是台灣必須提升自我防衛能力，讓對手不輕易開戰；「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，持續兩岸的溝通與交流；「降低風險」則是以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突風險。

結束座談會後，在國民黨副主席夏立言、國民黨駐美正副代表黃介正與秦日新、立委江啟臣與吳怡玎、政治大學國際事務學院副院長盧業中、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中等人陪同下，侯友宜拜訪AIT華盛頓總部，與主席羅森柏格會面，羅森伯格送上蜂蜜，意在甜美的祝福，侯友宜則回送自製關公帽，展現交情。

▲▼侯友宜、羅森伯格互贈禮物。（圖／侯辦提供）