侯友宜華府智庫演說　首度闡釋3D戰略建構兩岸和平

▲侯友宜參訪紐約警察局。（圖／侯辦提供）

文／中央社記者劉冠廷華盛頓18日電

正在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，今天在華府智庫發表演說，首次闡釋「3D戰略」：嚇阻、對話、降低風險等內涵，堅持應以和平方式解決兩岸歧異；他認為，現狀是動態平衡，民進黨政府任內，是一個滑向打破台海微妙均衡、朝向衝突發展的「新現狀」。

侯友宜美東時間18日上午在「布魯金斯研究所」（Brookings Institution），以「以和平共創台灣願景與印太未來」為題發表演說，與會學者包括「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）等學者。

侯友宜演說時首度正式提出以嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）所組成的「3D戰略」，向智庫學者闡釋「3D戰略」內涵架構；而在17日，「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊也刊出侯友宜的投書，內容闡述他對國防、兩岸、能源等政策構想，及為避免兩岸走向戰爭提出的解決途徑。

侯友宜表示，「嚇阻」就是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰；「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，在過去國民黨執政時代的成功經驗下，持續兩岸的溝通與交流。

他指出，「降低風險」則是藉由「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流，以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突爆發的風險。

侯友宜說，透過「3D戰略」，在堅決維護中華民國主權地位的基礎上，建構兩岸的和平穩定，進而維持印太區域穩定。

侯友宜演說時也對「現狀」表達看法認為，「維持現狀」是台灣的主流民意，現狀其實是一個「動態」的平衡，而民進黨政府任內的現狀，是一個滑向打破台海微妙均衡的「新現狀」，一個朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀。

對於台灣所扮演的區域角色，侯友宜指出，台灣是印太地區重要成員，應持續深化與美國的關係，並希望擴大和美國、日本、澳洲、韓國、印度及東協國家等區域夥伴的合作，包括加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），甚至是印太經濟架構（IPEF）等。

侯友宜表示，台灣必須實質、持續、及時、全面參加國際組織，包括聯合國專門機構，讓台灣與美國和全球各國站在一起，共同解決國際社會問題，共同守護民主成果，讓台灣扮演好「風險降低者」與「和平促進者」的角色。

對於侯友宜的演說，前AIT主席卜睿哲會後受訪指出，與會者有非常細節、實質的討論，侯友宜跟在場美國的台灣專家有非常直接交流；此次座談讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知，而侯友宜也非常清楚知道，美方的憂慮及關注的議題。

葛來儀表示，此次座談讓大家更了解侯友宜對兩岸的看法，這對她研究台灣局勢來說十分很重要，這確實是一次很棒的談話；除侯友宜準備好的發言外，與會學者也有提出問題，侯友宜則是很直接的回答這些問題。

談到對侯友宜第一印象，葛來儀說，侯友宜已做好充分準備，對兩岸問題的回答非常全面；她認為，侯友宜確實充分理解台灣所面臨的挑戰，以及不僅是台灣、還包括美台必須共同完成的事情，並已經考慮到所將面臨的一些問題和挑戰。