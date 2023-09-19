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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卜睿哲曝侯友宜「直接」跟美專家對話　葛來儀大讚：侯有備而來

▲AIT（美國在台協會）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush ）。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲AIT（美國在台協會）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush ）。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

國民黨總統參選人侯友宜美東時間今（18）日前往華府布魯金斯學院與學者專家會談，AIT（美國在台協會）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush ）說，侯今天直接與美方專家交談，內容非常充實，雙方都獲益良多。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）亦盛讚，侯友宜準備得很充分，對問題進行了非常全面的論述，「這真的是一次出色的對話」。

侯友宜於美東時間上午9時30分赴華府布魯金斯學院，由約翰．桑頓中國中心主任暨布魯金斯研究院資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）、卜睿哲、葛來儀等人接待。卜睿哲會後受訪表示，今天侯友宜和研究台灣的專家之間進行了一次非常詳細和實質性的討論，侯直接與美方專家進行交談，大家也對他進行了直接對話。卜睿哲也說，美方專家對侯在兩岸關係和美台關係方面的觀點有了很好的理解，大家都對此表示感謝，而侯也非常清楚地了解到美國的利益和關心。

面對九二共識、國防政策等媒體提問，卜睿哲多次強調，這是一個閉門會議，門內討論的內容都應該留在門內，所以他無法談論具體細節。但他也說，會議內容非常實質，參與的雙方都非常投入，雙方都學到了很多，「我可以說這是一次非常引人入勝的討論，內容也非常充實，我們從中獲益良多。」

葛來儀受訪則稱，這是她第一次與侯友宜見面，會議內其他專家大多數可能也沒有見過侯，因此這是一個很好的機會，讓大家更加理解侯對一系列重要問題的觀點。葛來儀盛讚，「這真的是一次出色的對話」，不只侯事先準備的發言外，大家都還有機會提問，且侯都回答了這些問題，並且有很多互動，這讓她對侯的願景以及如果當選所要追求的政策，都有了更深入的了解。

葛來儀進一步表示，侯友宜準備得很充分，對問題進行了非常全面的論述，他真正傳達了對台灣所面臨挑戰的全面理解，以及台灣和美國需要共同進行的工作，「所以我的印象是，他已經深入考慮一些他將面臨的問題和挑戰。」至於葛來儀曾在5月間認為北京對侯友宜比較不熟悉，反而傾向支持柯文哲，她今天對此拒絕回答。

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