批破百共機擾台「徒增台灣人反感」　侯友宜：破壞和平要停止

▲侯友宜華盛頓聯訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

我國國防部今日上午發佈共機活動動態，自昨晚至今晨間，國防部共偵獲103架次共機、9艘次共艦持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域計40架次，擾台架次創新高。正在美國華府訪問的國民黨總統參選人侯友宜，在台灣時間18日晚上受訪時對此表示，自己反對共機擾台破壞台海和平穩定，呼籲中國大陸停止這種軍機擾台事件。

國防部表示，自17至18日晨間，偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對臺海及區域安全造成嚴峻挑戰。侯友宜對此直言，反對共機擾台破壞台海和平穩定，呼籲中國大陸對這種軍機擾台事件要停止，因為這只會徒增台灣人民反感，對兩岸和平沒有幫助。

另外，談到投書外媒提到的3D戰略，也就是嚇阻、對話、緩解，卻被民進黨團批評，最重要的Defense（國防）不見了，有失總統參選人格局，侯友宜回應，就像美國也說過競爭、對抗、合作當中不要忘了，不需要製造衝突以致導致瀕臨戰爭邊緣，所以彼此之間一定要在對話中增進彼此更多互信。

侯友宜說，自己過往曾經打擊犯罪、司法互助，甚至在民進黨執政時警政署長任內，也都做過兩岸共同打擊犯罪，可以取得兩岸互信，增進交流。他進一步解釋，所謂嚇阻就是自我防衛能力提升、強化國防軍備、嚇阻大陸動武，唯有實力才能確保和平。