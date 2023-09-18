中秋檔期嚴防非洲豬瘟　防檢署：攜含肉月餅入境「開罰20萬元」

▲中秋節將至，防檢署加＝在機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜含肉製品入境。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值中秋節送禮檔期，也是民眾違規攜帶含豬肉月餅入境的高峰期，非洲豬瘟中央災害應變中心今（18日）指出，截至今年8月31日止違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客有488人，比新冠肺炎疫情前違規人數還多，多數受罰旅客表示因久未出國，忘了相關規定，提醒出入境遊客留意以免受罰。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第28次會議，由指揮官農業部長陳吉仲主持，召集各相關部會針對中秋節前各項防範非洲豬瘟強化措施及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

應變中心指出，今年又新增新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞和瑞典等國家淪陷成為非洲豬瘟疫區，也在違規輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，顯示非洲豬瘟國際疫情依然嚴峻。

應變中心表示，近期隨著入境旅客增加，違規攜帶豬肉產品等檢疫物增多，裁罰案件也隨之增加，經防檢署統計，至今年8月31日止違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客有488人，比新冠肺炎疫情前108年同期的裁罰人數444人還多，多數受罰旅客表示因為太久沒出國，忘了相關規定。

應變中心提醒，中秋節前後為違規輸入動物產品最高峰，其中以旅客攜帶及郵包違規為最大宗，已請海關、證照查驗、檢疫、安檢部門等CIQS通關團隊加強宣導，針對來自高風險地區旅客、快遞及郵包落實各項檢查措施，並持續針對電商販售國外動物產品加強管控，呼籲民眾不要自國外攜帶、郵寄或上網自境外購買豬肉等動物產品回國。