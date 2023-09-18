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巴西蛋沒塗蠟有噴膜　農業部：勿糾結保護方式「冷鏈運輸是關鍵」

巴西蛋違規。（圖／食藥署提供）

▲巴西進口蛋效期爭議不斷。（圖／食藥署提供）

記者楊惠琪／台北報導

進口巴西蛋效期爭議不斷，外界質疑巴西蛋為何放4個月還能賣，農業部先前指巴西蛋有經過噴膜塗蠟處理，所以可以延長保存期限，但根據農業部內部報告揭露，這批巴西進口蛋「根本沒塗蠟」。對此，農業部次長陳駿季今（18日）回應，確實沒有塗蠟，但是有做噴膜處理，都是保護蛋殼的一種方式，不知道為何外界要糾結在這裡，因為保存期限的關鍵還是在冷鏈運輸條件。

據了解，農業部長陳吉仲今天中午原本要到民進黨立院黨團進行「專案進口雞蛋流向」報告，本刊取得這份內部簡報資料，農業部擬訂20題QA問答，包括超思公司圖利質疑、效期標示、進口雞蛋流向、建立庫存機制、雞蛋品質把關與適法性等。

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針對外界關注之前下架的巴西蛋到底有沒有塗蠟？該份報告明確揭露「沒有塗蠟」，僅說出口國來源場是依據雞蛋的包裝運輸冷鏈等條件，訂定「有效日期」，都會記錄在每批進口蛋的輸入許可文件上，而巴西雞蛋保存期限有90、110 和 120天等。

陳駿季稍早接受媒體聯訪表示，不同國家雞蛋出口時會用不同的方式、材質等，把雞蛋包覆一層保護膜，可能是用塗蠟、礦物油或食用油的材料，這批巴西蛋確實沒有塗蠟，因為用的是噴膜，就像汽車打蠟一樣，有些人用釉蠟、有些人用更貴的水蠟，目的是為了保護車殼。

陳駿季說，噴膜類似是用礦物油的方式處理，強調不同國家有不同處理方式，甚至同一個國家也有不同方式，目的就是為了保護蛋殼，但對農業部來說，從巴西蛋場出來，有沒有好的冷鏈運輸條件，才是保存期限的重要關鍵，希望外界不要太糾結塗蠟或噴膜的議題。

▲農業部內部簡報揭露，下架的巴西進口蛋根本沒有塗蠟。（圖／讀者提供）

▲農業部內部簡報揭露，下架的巴西進口蛋根本沒有塗蠟。（圖／讀者提供）

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