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已繳100萬保證金！刺蔣案主角鄭自才登記總統連署　喊超越郭台銘

▲▼刺蔣案主角鄭自才登記總統連署。（圖／翻攝自台澎黨．台澎國際法法理建國黨臉書）

▲鄭自才登記總統連署。（圖／翻攝自台澎黨．台澎國際法法理建國黨臉書）

記者呂晏慈／台北報導

中選會今（18日）公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，總計10組，其中，曾在1970年代在紐約開槍行刺蔣經國未果的台澎黨主席鄭自才，也搭檔台澎黨法務長黃聖峰，正式登記連署參選，目標是超過鴻海創辦人郭台銘連署書的數量。

台澎黨於今年9月8日舉行記者會，宣布進行申請參選總統選舉連署，由於《總統副總統選舉罷免法》規定，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，要繳交連署保證金新台幣100萬元，台澎黨自本月初開始募款，截至昨天下午募款金額達到50萬元，因此，鄭自才依照先前承諾完成登記。

鄭自才接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，台灣人要有自己的國家，雖然最終選票支持民進黨、民進黨總統參選人賴清德很好，不過，請大家把連署的票投給台澎黨，要理想建國的票數，不可以輸給「侵佔台灣的中國同路人」，否則很難看。他補充，若民眾想加入連署，可以聯繫台澎黨，列印連署書檔案並填寫後，再將文件送給該黨部。

黃聖峰透過臉書說明，之所以要宣布參選總統，是要跟「賣台中國難民首富」叫陣，希望支持建國的台澎人能透過連署來表達自己對建國的支持與認同，以對抗賣台中國難民首富直接用錢砸出來的成果，這是一場台澎人的建國意志與「賣台中國奴性」之間的比拚，而其目標是超過郭台銘的連署書數量。

中選會今天說明，依據《總統副總統選舉罷免法》規定，連署人數已達最近1次總統、副總統選舉選舉人總數1.5％（即28萬9667人），該會將為完成連署的公告，並發給被連署人完成連署證明書，但若連署人數不足規定人數2分之1者，保證金不予發還。

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