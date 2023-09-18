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「活棋說」、賴佩霞國籍爭議⋯　民眾黨曝內參民調「郭台銘往下滑」

▲▼鴻海創辦人郭台銘與賴佩霞女士赴中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海創辦人郭台銘與賴佩霞女士赴中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

獨立參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，自宣布搭檔資深藝人賴佩霞後，賴佩霞隨即陷入雙重國籍、學經歷爭議，而17日兩人前往中選會登記連署後，郭辦發言人黃士修的「活棋說」更引發熱議。民眾黨副秘書長許甫18日透露，民眾黨內參民調顯示，郭台銘在宣布副手後，民調反而有往下掉的趨勢。

許甫18日接受網路節目「觀點芹爆戰」訪問，針對郭賴搭擋後，賴佩霞引發的一系列爭議，以及黃士修昨「活棋說」，許甫表示，賴佩霞剛出線時，確實出乎大家意料之外，本來認為在短期內對連署會有幫助，因為賴佩霞是外界熟悉的人士，加上可能可以補足郭台銘在演說方面不足之處，但宣布副手隔天後發生的事情，很不像是準備好要做連署的人。

許甫提及，首先是雙重國籍爭議，現在被爆出來郭營是當天才知道此事，以及黃士修「活棋說」稱賴佩霞隨時可以功成身退，這更是兵家大忌，倘若現在真的有心要選、衝刺連署，怎麼會在這時候說此言，且現在看起來郭台銘的民調，並沒有慶祝行情，反而大跌很多。

▲▼鴻海創辦人郭台銘與賴佩霞女士赴中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝）

許甫透露，除了坊間2至3份民調顯示，郭台銘民調大跌很多以外，民眾黨內參民調顯示結果也差不了多少，幾乎都是往下掉的局勢，「等於是你起手式一出來，反而被對方看破手腳。」首先賴佩霞國籍、學經歷爭議，會讓人覺得郭營千呼萬喚出來的人選，團隊卻沒有做好準備，或是沒事先拆彈，引發外界質疑「是玩真或玩假」。

許甫說，第二點，很多人欣賞郭台銘企業家風格，但這是寄託在認為「可以整合泛藍」、「可以說動（民眾黨總統參選人）柯文哲、（國民黨總統參選人）侯友宜，進而促成『郭柯』或『郭侯』等」，但當郭台銘宣布副手是賴佩霞後，開始讓民眾覺得「原來你要選到底，沒有要在野合作」，這時部分票源也會開始跑掉，才使黃士修出面稱賴佩霞隨時可換。

被問到民眾黨內參民調為何？許甫提及，在四腳督部分，8月31日至9月7日郭台銘約9％左右，而現在只有8％左右，等同於宣布副手後又往下掉，不過仍維持一定的水位，然而接下來還會有很多問題，待郭台銘陣營的危機處理。

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