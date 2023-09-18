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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中超狂候選人！陳美妃去年選市長　總統連署登記名單又有她

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳美妃去年參加九合一大選競選台中市長。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

「超狂候選人」又來啦！台中市民陳美妃去年以無黨籍身分競選台中市長，當時她在選舉公報學經歷列明「多次校內作文比賽第一名、國語日報校園徵文比賽首獎」，被網友封號超狂候選人；今（18日）中選會公告「第16任總統、副總統被連署人」名單，赫見陳美妃名列其中，與郭台銘、賴佩霞等人的名字「同框」，再次做出驚人之舉。

據查，要向中選會登記總統聯署，須繳交保證金100萬元，且要在11月2日前，達到28萬9667份聯署書的門檻，才能正式登記參選總統。

▲▼ 。（圖／截取自中選會官網）

▲中選會公告「第16任總統、副總統被連署人」名單，陳美妃名列其中。（圖／截取自中選會官網）

陳美妃為無黨籍政治素人，去年九合一大選在登記選舉最後一刻，由3名子女陪同，抱著150萬元現金壓軸登記參選，她當時受訪指出，她是家庭主婦，沒有從政經驗，與前夫離婚多年，獨自扶養雙胞胎子女與小兒子3人，認為台中教育制度、交通品質等問題決定出來參選。

她在去年市長選舉一人獨戰盧秀燕、蔡其昌等藍綠大黨參選人，在選舉公報的學經歷上，列出「曾獲多次校內作文比賽第一名、曾獲國語日報校園徵文比賽首獎、曾帶小孩到新加坡讀幼稚園及小學、曾帶三名子女赴大陸深圳、蘇州、上海及北京，學習圍棋及參加比賽，並曾獲首獎及晉級；僑光科技大學進修部財經法律系肄業；人民智庫出版社有限公司負責人」，被網友封為「超狂候選人」。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳美妃去年九合一大選，選舉公報的學經歷被網友封為超狂候選人。（圖／資料照）

政見部分，陳美妃提出多項免費政策，包括大台中地區公私立大專院校及高中以下公立學校規劃上下學免費接送專車或校車；大台中地區學齡前兒童、學生、輪椅族群以及60歲以上老年人、中低收入戶搭台中捷運免費；另外還有路口交通號誌改良，行人通行時，直行及轉彎車輛一律暫停等。

陳美妃最後於去年選舉以得票率1.72%、2萬3140票落選，不及10%門檻，無法取回保證金。中選會今公告「第16任總統、副總統被連署人」名單，其中陳美妃這次升級挑戰，也名列在內，副手則是巫超勝，盼達連署門檻，力拼2024總統大位。

▲▼ 。（圖／截取自陳美妃粉絲專頁）

▲陳美妃進入「第16任總統、副總統被連署人」名單，盼達連署門檻，力拼2024總統大位。（圖／截取自陳美妃粉絲專頁）

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