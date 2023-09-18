不只郭台銘賴佩霞　中選會今公布「10組」正副總統被連署人

▲郭台銘與賴佩霞昨天赴中選會遞交連署登記申請書。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央選舉委員會今（18日）公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為：許榮德、姚玉霜；陳玉美、古有彬；陳長宏、周玉珍；林飛龍、賴美華；郭台銘、賴佩霞；藍信祺、周克琦；符音、謝祖鉉；陳永昌、邱一峰；鄭自才、黃聖峰；陳美妃、巫超勝。

中選會指出，直轄市、縣市選舉委員會將從9月19日起至11月2日止受理總統、副總統選舉被連署人提出連署書件。連署書件經直轄市、縣市選舉委員會受理後，被連署人不得補件，亦不得撤回；連署人不得撤回連署。該會將於11月14日前公告連署結果。

中選會表示，依據《總統副總統選舉罷免法》第23條規定，被連署人或其代理人應於公告之次日起45日內完成連署，並依該會規定之連署人名冊及切結書格式，依式印製，徵求連署。中華民國自由地區人民，於選舉公告日，年滿20歲者，得為連署人。連署人連署時，並應附本人之國民身分證影本。同一連署人，以連署一組被連署人為限，同時為二組以上之連署時，其連署均無效。

中選會並表示，依據《總統副總統選舉罷免法》第23條第4項規定，連署人數已達最近1次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%者（即28萬9667人），該會將為完成連署之公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數2分之1者，保證金不予發還。