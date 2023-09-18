南投檢警調廉查賄反賄宣導啟動　竹山紫南宮提供500個錢母力挺

▲南投地檢署啟動查賄、反賄，紫南宮加碼送錢母力挺 。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明（民國113）年1月13日就要舉辦正副總統及立法委員選舉，南投地檢署今天也舉辦查賄、反賄宣導啟動活動，除推出反賄選檢舉專線和LINE平台，竹山紫南宮也將提供500個錢母送給參與系列活動的民眾，鼓勵國人共同支持反賄選、確保乾淨選風。

南投地檢署今天於終年人潮往來，香火鼎盛之紫南宮辦理啟動儀式，由南投縣智障者家長協會的天使農夫太鼓隊進行開場表演；檢察長黃元冠邀請台灣高檢署台中分署檢察長林錦村親自蒞臨指導，南投縣調查站主任黃文雄、南投縣警局副局長范振煥副、南投縣政風處長林振和、南投縣榮譽觀護人協進會理事長謝明原、台灣更生保護會南投分會主委林德芳、犯保協會南投分會主任吳明賢都共同參與，眾人在紫南宮主委莊秋安見證下，共同將檢舉專線的號碼數字「0800-024099」依序插入啟動檯，並完成反賄選簽署後，正式展開查察賄選及反賄選工作。

黃元冠說明，地檢署已針對南投轄區內山地及偏鄉特性，擬訂計畫加強到校園、鄉鎮，原住民部落等地方宣導反賄選，針對檢舉管道、蒐證方法、檢舉獎金等進行全面式的宣導，鼓勵民眾踴躍檢舉；同時規劃結合全縣人潮眾多的觀光景點、知名店家等宣導計畫，讓南投民眾都知悉反賄選檢舉專線0800-024099（撥通後按4），或掃QR CODE加入南投地檢署LINE 好友，傳送影照片、錄音等相關賄選證據，即可檢舉。

莊秋安也大力支持反賄選的公益活動，不僅出借紫南宮前廣場辦理今天的反賄選活動，並慷慨提供500份紀念錢母，準備要贈送給支持反賄選連署的現場民眾。

林錦村致詞時呼籲民眾若得悉有賄選情資，請立即主動向檢警調廉檢舉，對於檢舉人身分絕對保密，經檢察官調查起訴就有機會獲得檢舉獎金，最高1500萬元；又為阻絕境外勢力介入選舉，已新增檢舉違反《國家安全法》或《反滲透法》介入選舉案件，最高獎金2000 萬元、檢舉選舉賭盤案件最高獎金500萬元，鼓勵民眾檢舉妨害選舉情事，確保本次選舉公平，公正進行，不受金錢、暴力及境外勢力威脅。