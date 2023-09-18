　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投檢警調廉查賄反賄宣導啟動　竹山紫南宮提供500個錢母力挺

▲南投地檢署啟動查賄、反賄，紫南宮加碼送錢母力挺 。（圖／南投地檢署提供，下同）

▲南投地檢署啟動查賄、反賄，紫南宮加碼送錢母力挺 。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明（民國113）年1月13日就要舉辦正副總統及立法委員選舉，南投地檢署今天也舉辦查賄、反賄宣導啟動活動，除推出反賄選檢舉專線和LINE平台，竹山紫南宮也將提供500個錢母送給參與系列活動的民眾，鼓勵國人共同支持反賄選、確保乾淨選風。

南投地檢署今天於終年人潮往來，香火鼎盛之紫南宮辦理啟動儀式，由南投縣智障者家長協會的天使農夫太鼓隊進行開場表演；檢察長黃元冠邀請台灣高檢署台中分署檢察長林錦村親自蒞臨指導，南投縣調查站主任黃文雄、南投縣警局副局長范振煥副、南投縣政風處長林振和、南投縣榮譽觀護人協進會理事長謝明原、台灣更生保護會南投分會主委林德芳、犯保協會南投分會主任吳明賢都共同參與，眾人在紫南宮主委莊秋安見證下，共同將檢舉專線的號碼數字「0800-024099」依序插入啟動檯，並完成反賄選簽署後，正式展開查察賄選及反賄選工作。

▲南投地檢署啟動查賄、反賄，紫南宮加碼送錢母力挺 。（圖／南投地檢署提供）

黃元冠說明，地檢署已針對南投轄區內山地及偏鄉特性，擬訂計畫加強到校園、鄉鎮，原住民部落等地方宣導反賄選，針對檢舉管道、蒐證方法、檢舉獎金等進行全面式的宣導，鼓勵民眾踴躍檢舉；同時規劃結合全縣人潮眾多的觀光景點、知名店家等宣導計畫，讓南投民眾都知悉反賄選檢舉專線0800-024099（撥通後按4），或掃QR CODE加入南投地檢署LINE 好友，傳送影照片、錄音等相關賄選證據，即可檢舉。

莊秋安也大力支持反賄選的公益活動，不僅出借紫南宮前廣場辦理今天的反賄選活動，並慷慨提供500份紀念錢母，準備要贈送給支持反賄選連署的現場民眾。

林錦村致詞時呼籲民眾若得悉有賄選情資，請立即主動向檢警調廉檢舉，對於檢舉人身分絕對保密，經檢察官調查起訴就有機會獲得檢舉獎金，最高1500萬元；又為阻絕境外勢力介入選舉，已新增檢舉違反《國家安全法》或《反滲透法》介入選舉案件，最高獎金2000 萬元、檢舉選舉賭盤案件最高獎金500萬元，鼓勵民眾檢舉妨害選舉情事，確保本次選舉公平，公正進行，不受金錢、暴力及境外勢力威脅。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
最便宜4G吃到飽！　中華電信月租157元
快訊／林書豪無預警抵台！　明開記者會
南韓一天痛失2巨星！　宋康昊受訪得知「爸爸去世」：我還沒回神
已繳100萬！刺蔣案主角鄭自才登記總統連署　喊超越郭台銘
辭職單還沒填！群創員工爆8月提離職「9月獎金歸零」　公司回應
兒子「多病纏身」一路克服困難！　高山峰見一幕落淚
火化場爆衝突！　他手持「骨灰鏟」打公務員　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鄉親別亂丟垃圾　台東環保局加強熱點列管稽查

徐榛蔚訪德首日參觀弗萊永巴伐利亞國家園林展　借鏡永續環保

竹市國小消防護照認證活動開跑　百位學童化身一日消防員

假菸酒分辨真偽超easy！高雄財政局公開破解撇步

南投檢警調廉查賄反賄宣導啟動　竹山紫南宮提供500個錢母力挺

桃園男不滿超車糾紛被按喇叭　逼停機車還亮瓦斯槍恐嚇

台南市虎山實驗國小生態資源豐富　學生探索樂園

台東縣警察局少年隊　法治宣導列車前進校園

新住民親子齊聚柚子創意彩繪　慶秋節並體驗台式中秋文化

金門金沙國小工程被終止！營造商到縣府前抗議　工務局回應了

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

鄉親別亂丟垃圾　台東環保局加強熱點列管稽查

徐榛蔚訪德首日參觀弗萊永巴伐利亞國家園林展　借鏡永續環保

竹市國小消防護照認證活動開跑　百位學童化身一日消防員

假菸酒分辨真偽超easy！高雄財政局公開破解撇步

南投檢警調廉查賄反賄宣導啟動　竹山紫南宮提供500個錢母力挺

桃園男不滿超車糾紛被按喇叭　逼停機車還亮瓦斯槍恐嚇

台南市虎山實驗國小生態資源豐富　學生探索樂園

台東縣警察局少年隊　法治宣導列車前進校園

新住民親子齊聚柚子創意彩繪　慶秋節並體驗台式中秋文化

金門金沙國小工程被終止！營造商到縣府前抗議　工務局回應了

YTR小象發文道歉！　「遭觀光局開罰」澄清3爭議：我絕對不是壞人

鄉親別亂丟垃圾　台東環保局加強熱點列管稽查

剛生完小孩2小時！英國媽病床上「激戰鮮肉男友」　嬌喊：很舒服

七期豪宅交屋前「最貴戶不撐了」　1坪加價14萬求售

華航熊本航線今開航！年底增班、10月底派「皮卡丘彩繪機」執飛

三星、Google分手　外媒爆：第5代晶片台積電代工

《富爸爸》作者示警：Airbnb衰退恐導致房市崩潰

王柏融8局代打遭三振　9月1安打吞4K打擊率.083

徐榛蔚訪德首日參觀弗萊永巴伐利亞國家園林展　借鏡永續環保

中秋節沒人約！他求問「烤肉退流行了嗎」　吃貨都懂：趕快搶

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

台中10區大停水33小時　影響30萬戶

移工躲警竟跳深谷　全因這水果太好吃

三鶯大橋9月底前全線通車　交通配套縝密就緒

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

花蓮癌末婦攝影展　精挑37作品溫馨告別人生

婦人恍神撞倒安全島燈桿　騎士衰撞上

慈大國考交出漂亮成績單　高分考取秘訣曝光

趁廟會活動人多廁所偷拍女子男子遭活逮

疑製藥工廠倉庫火警消防人員破門搶救

正隆紙業深耕新北　籌蓋「紙文化探索館」

金門金沙國小工程被終止　營造商到縣府前抗議　

南消五大隊氧氣流量盤為救護創新作為

新北環境知識競賽　環保達人齊聚對決

稽查進口蛋　桃園啟動國產蛋價監控機制　

更多熱門

相關新聞

台中超狂候選人！陳美妃名列總統連署登記名單

台中超狂候選人！陳美妃名列總統連署登記名單

「超狂候選人」又來啦！台中市民陳美妃去年以無黨籍身分競選台中市長，當時她在選舉公報學經歷列明「多次校內作文比賽第一名、國語日報校園徵文比賽首獎」，被網友封號超狂候選人；今（18日）中選會公告「第16任總統、副總統被連署人」名單，赫見陳美妃名列其中，與郭台銘、賴佩霞等人的名字「同框」，再次做出驚人之舉。

侯友宜「失業說」惹議　賴競辦：忘記新北市長

侯友宜「失業說」惹議　賴競辦：忘記新北市長

綠：侯友宜外交淪「多重宇宙」

綠：侯友宜外交淪「多重宇宙」

華府僑宴強調中華民國　侯友宜致詞：讓「中美關係」更深化

華府僑宴強調中華民國　侯友宜致詞：讓「中美關係」更深化

快訊／與侯友宜互動曝　AIT主席現僑宴諾：助台自衛承諾堅若磐石

快訊／與侯友宜互動曝　AIT主席現僑宴諾：助台自衛承諾堅若磐石

關鍵字：

2024總統大選立委查賄反會紫南宮錢母

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

好多人生病　醫：最近病房滿出來

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

賴佩霞被檢舉了！

「世新校花」無預警宣布懷孕！

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面