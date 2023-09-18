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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／與侯友宜互動曝　AIT主席現僑宴諾：助台自衛承諾堅若磐石

▲侯友宜會晤羅森柏格。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜會晤羅森柏格。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

國民黨總統參選人侯友宜今（18）日晚間出席美京中華會館舉辦的僑宴，美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）親臨致詞，兩人進場時有說有笑，互動相當輕鬆。羅森柏格說，台灣是維護台灣海峽和平與穩定努力中不可或缺的合作伙伴，這是美國的深切和長遠利益，「美國長期以來一直致力於幫助台灣維護足夠的自衛能力，讓我向你們保證，這一承諾仍然堅若磐石。」

羅森柏格表示，在她擔任AIT理事主席的幾個月裡，非常幸運與許多美國台灣人社區見面，最近在洛杉磯、舊金山和紐約市，今晚在這裡見到大家都是一種榮幸。在2019年，台灣宜蘭市成為了洛克維爾的第二個姐妹城市，這是由當地台美社區不懈倡導并資助的一場基層運動的結果，部分資金來自華盛頓特區舉辦的第一屆台灣珍珠奶茶節，這是一個相當不錯的活動。

羅森柏格也向現場僑民致意，大家的工作不僅對美國社會至關重要，也有助建立更強大的美台關係，美國和台灣的非官方關係已經持續40多年，美方多年來政策一貫且明確，即奉行美國「一中政策」，基於美中三公報、台灣關係法與六項保證，這些文件構成美方對待台灣和兩岸關係的基礎。

羅森柏格說，在過去的幾個月，她親眼見證了這一合作伙伴關係比以往任何時候都更加緊密，不僅體現在最近的經濟、貿易和安全政策舉措上，還體現在跨社會的人民紐帶日益加深，姐妹城市關係突顯了這一點，讓兩個社會之間的聯繫比以往任何時候都更加緊密。

除了致力於加強教育和人際交往之外，羅森柏格說，她在訪問台灣期間與台灣智庫和專家進行了會面，有機會品嘗台灣美食，暢遊這座島嶼，包括一些難忘的活動，比如和侯友宜市長一起放天燈，還有許多與美國國會的互動，美國國會對台灣也表現出很高的興趣，包括在與台灣的互訪方面有很多共同的興趣。

羅森柏格說，在過去的幾個月，台美兩國在加強和深化經濟和貿易關系方面取得了重要的進展，台灣一直是美國的重要貿易伙伴；6月AIT和科技界簽署了美台21世紀貿易倡議下的第一項貿易協議，該協議簡化了監管並促進了貿易，為兩個市場的經濟機會增加鋪平了道路，8月美國和台灣進行了第二輪談判，涉及了農業、勞工和環境等重要問題，大家期待着下一輪談判。

與貿易緊密相關的是高科技領域的投資和合作，羅森柏格說，這得益於技術、貿易和投資合作框架等倡議的推動，這種合作跨足了包括5G、電動汽車、可持續能源和網絡安全在內的多個領域，這種投資是雙向的；在半導體行業，可看到台灣在美國的投資增加，許多美國科技公司也顯著增加了對台灣公司的股份。

在這些政策舉措中，人們越來越認識到台灣在國際舞台上的重要角色，羅森柏格說，無論是作為一個蓬勃發展的民主國家，還是作為應對全球挑戰，美國政府致力於擴大台灣與志同道合的伙伴和外交盟友的接觸，並鼓勵台灣加入國際組織，而國際地位並不是一個先決條件，無論是在公共衛生技術、疫情應對還是民主選舉方面，世界都有很多可以向台灣學習的地方，台灣也應該參與國際社會。

最後，羅森柏格表示，歡迎今年許多台灣部長訪問美國，並期待着今年秋天台灣總統派遣代表參加舊金山領導人會議，最後但同樣重要的是，台灣是維護台灣海峽和平與穩定努力中不可或缺的合作伙伴，這是美國的深切和長遠利益，「美國長期以來一直致力於幫助台灣維護足夠的自衛能力，讓我向你們保證，這一承諾仍然堅若磐石。」

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