華府僑宴強調中華民國　侯友宜致詞：讓「中美關係」更深化

▲侯友宜出席華府僑宴。（圖／記者鄭佩玟攝）’

記者鄭佩玟／華盛頓報導

國民黨總統參選人侯友宜於美東時間今日抵達美國華盛頓特區，晚間出席大華府挺侯造勢，美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格也現身僑宴，全程陪同侯友宜。侯友宜致詞時感謝僑胞全力支持自己，就是要讓中華民國與美國的中美關係更加深化，讓中美友誼不要中斷，一進來看見大家拿著中美國旗，讓他非常感動，大家一起讓中美關係更加深化。

侯友宜說，其實心中有一個夢，從出生到現在永遠不變，就是團結中華民國、團結台澎金馬所有人民，大家一起愛國，在座僑胞就是最好典範。侯說，這次接受國民黨徵召，全世界都關心台海安全，到日本、到美國所有人都只問自己一個問題，台灣會不會戰爭。他身為未來領導人，一定會帶領台灣走向和平康莊大道，讓中華民國能夠永續。

侯友宜指出，中華民國堅持民主自由，也是主權獨立，秉持這樣的精神跟美國做堅強的盟友，彼此不斷深化政治、經濟、貿易、科技，這麼多年下來，美國是台灣最強盟友，大家一起面對外部挑戰。謝謝美國給中華民國的支持，期待在美國支持之下，雙方友誼更加深厚，讓彼此實力可以確保和平，同時跟大陸對話，降低衝突，同時增進理解、並肩走在一起，台灣才可以確保和平穩定走下去。

最後，侯友宜強調，很多僑胞都是國民黨最堅強後盾，也是國父孫中山最重要民有、民治、民享的共同支持者，大家共同信念就是要守護中華民國，這是自己當警察第一天開始不能忘的愛國向心力，唯有團結的中華民國，才能走出困境，要像愛國僑胞一樣，熱愛國家就能打敗一切，未來當總統一定讓國家團結，讓大家不要忘了國家就叫做中華民國。