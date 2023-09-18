綠議員批侯友宜訪美頻出包　再爆秘書處長說謊應下台

▲民進黨新北市議員們呼籲「新北市長回來，秘書處長下台」。（圖／卓冠廷辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，卻頻頻發生問拉丁裔店員是原住民還新北人、錯把林肯當孫文等插曲。民進黨新北市議會黨團今（18日）舉行記者會，批評秘書處說沒有指派人員隨團，但秘書處長饒慶鈺全程隨行，是公然藐視議會，呼籲「說謊局處長就應該要辭職下台」。

新北市議員卓冠廷、林秉宥、陳乃瑜、李宇翔、張錦豪、戴瑋姍、顏蔚慈、翁震州等人今天上午舉行記者會，強烈呼籲「新北市長回來！秘書處長下台！」

卓冠廷表示，侯友宜出訪前，秘書處回覆議員「旨揭行程非屬公務行程，故本處並無指派人員隨團」，然而，根據侯友宜隨團媒體拍攝的公開畫面，揭露了饒慶鈺全程隨行，穿梭在各種場合，毫不避諱，堂堂新北市的一級主管，用這種不入流的欺瞞手段，根本對不起新北市民，「請饒慶鈺處長即刻辭職，到侯友宜競總上班」。

張錦豪表示，侯友宜曾經公開表示「要求公務員嚴守行政中立」，現在卻讓一級主管公然違反行政中立偷偷摸摸陪訪美選舉，饒慶鈺曾在備詢時被問及出訪行程說「公務行程秘書處未有規劃」，且義正嚴辭表示「個人隱私不必回答」，但侯友宜競選辦公室隔天旋即公布9月訪美行程，媒體報導指饒將陪同，饒還強辯，說新聞報導通常跟實事實有差距，結果跟事實差距最大的就是新北市府。

顏蔚慈質疑，侯友宜歷次出訪到底達到了什麼成果？侯友宜4月去新加坡，大家只看到他越洋演戲打電話交辦槍擊案，去日本一趟也讓大家對成果霧裡看花，此次大放400萬市民空城跑去美國卻糗態百出，問拉丁裔店員是台北人還是新北人？侯友宜在國內裝熟的招數，顯然在美國是不符合人家文化的，幕僚連這個都沒幫忙準備，真的是完全不及格。

翁震州表示，侯友宜在紐約台裔青年開的餐廳進行交流，午餐會座談上說：「我60幾歲了還在找工作，若失業來美國打工賣漢堡好了」。侯友宜自以為的幽默，但聽在新北市民的耳朵裡，真的笑不出來，因為新北人一票票選出來的市長，居然就任才9個月就說自己在找工作？然後沒選上就說自己失業？侯友宜眼裡還有新北市民嗎？