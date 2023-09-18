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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲沒辭成！國民黨轟「蔡政府囂張、傲慢」　籲全民追查雞蛋流向

▲▼ 國民黨團召開「全民一起來追進口雞蛋流向？確保全民健康權益！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「全民一起來追進口雞蛋流向？確保全民健康權益！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

針對進口蛋爭議，農業部長陳吉仲昨晚一度傳出請辭負責，隨後獲慰留。國民黨團今（18）日召開記者會痛批蔡政府、農業部囂張、傲慢，立法委員依法、依職權發文索資都可已讀不回，縣市政府也同樣遇到相同問題。呼籲國人，既然蔡政府、農業部不願意提供進口雞蛋流向，那麼全民一起來追查雞蛋流向，國民黨團同時發動藍營所有執政縣市，共同清查進口雞蛋流向，隨時對外公布，確保國人食安權益。

總召曾銘宗表示，農業部始終不願說清楚進口雞蛋流向，即便是農業部長召開記者會，依舊講不清楚、說不明白，為了2300萬國人健康權益，國民黨團將持續追查進口雞蛋流向。根據財政部資料，3月到8月專案進口雞蛋，總金額共10億1,715萬元，總重量1萬2,491公噸，他要問農業部，這些雞蛋流向哪裡？會不會影響全民健康權益？

曾銘宗質疑，專家學者都指出，雞蛋冷鏈到岸後就斷了，為何有效時間還能達4個月？對比國內生產的本土蛋，生產3-5天內就送去洗選，有效期是25-30天，難道進口雞蛋有特異功能？桃園市政府已經查到進口蛋散裝進入市場，新北市政府在台北港查獲到過期進口蛋，業者宣稱南部量更大，畜產會存放了220萬顆，其中197萬顆過期沒有開封，「這根本是浪費公帑！」。

曾銘宗說，對照前兩天陳吉仲召開記者會時，媒體連續三次詢問他，是否要向全民道歉？陳吉仲不道歉，就是不道歉！道歉對象只有陳建仁，眼中只有蔡英文、陳建仁、民進黨中央，沒有人民。

副書記長陳以信表示，蔡政府連食品安全都顧不了讓民眾擔心，實在令人沉痛，進口蛋的流向到底去哪？國民黨團不斷發文要求農業部回覆，農業部全部已讀不回，依法農業部必須回覆立法委員所提出的施政問題，居然連「不方便」都說出口。

陳以信表示，進口雞蛋引發食安風暴，地方政府都開始動起來，全面清查轄區內進口雞蛋流向，包括台中市、桃園市、新北市、彰化縣等，反觀綠營縣市首長，幾乎不關心？台南市長黃偉哲人在哪裡？難道都不關心台南市民健康？進口雞蛋都沒有流向台南市？陳以信呼籲綠營縣市首長站出來，為民眾食安嚴格把關。

藍委費鴻泰表示，從去年到現在，從農委會到農業部，從主委到部長，陳吉仲對雞蛋產銷失衡的處置非常荒唐，荒唐到不知廉恥、荒唐到毫無能力。陳吉仲部長曾說，已經銷毀了5,402萬顆雞蛋，其中8成來自於巴西；巴西進口蛋報價一顆5.42元，銷毀5,402萬顆雞蛋，將花費2.3億元，這些錢全都打水漂。

費鴻泰指出，農業部專案進口巴西雞蛋有8,891萬顆，但是對照中央畜產會所公布資料是8,814萬顆，兩者相差77萬顆，到底哪一個數字是正確的？光是雞蛋進口數字都兜不攏，農業部真的有這麼無能嗎？公部門連公布數字都講不清楚，進口巴西蛋產地也講不清楚，是否來自疫區也不敢講，在在顯示陳吉仲越來越荒謬。

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

▲陳吉仲日前說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

費鴻泰說，昨天蔡政府鬧了一個大笑話，一下傳出陳吉仲部長要請辭、請辭獲准。到了晚上又變成請辭不獲准，不知道上至總統府，下至行政院、農業部和陳吉仲部長，到底要掩蓋什麼？是掩蓋陳吉仲部長的無能？還是要掩蓋專案進口雞蛋過程中，圖利特定人士？


藍委林思銘表示，陳吉仲部長領導下的農業主管機關，就是近一年「雞蛋之亂」的元兇，昨晚本來傳出他要下台，不過看起來仍然只是傳聞，只聞樓梯響，不見人下來。民眾都還記得，去年8月開始缺蛋，蛋價又漲聲連連，大家叫苦連天。

陳吉仲那時候說，中秋節前可以解決；等中秋節過去，陳吉仲又說，春節之前可以解決；等過完年，陳吉仲又說，清明之前可以解決；結果，從清明到端午，大家等到的是一片雞蛋荒，以及居高不下的蛋價。

林思銘指出，整整一年，陳吉仲不但沒有思考如何促進產業升級，解決「台灣雞越養越多、蛋雞卻越生越少」的困境，硬是撐到最後關頭才大量進口雞蛋，讓一間資本額50萬的超思公司在中間爽賺，官商到底什麼關係？現在還是一團迷霧，解釋不清，且說法漏洞百出。

林思銘表示，決策錯誤、圖利廠商、浪費公帑至此，陳吉仲如果還是堅持不道歉、不下台，建議他乾脆繼續堅持下去，直到年底，國人用選票一起下架民進黨，屆時再來查個水落石出，是誰在浪費人民的納稅錢。
 

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關鍵字：

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