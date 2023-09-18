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陳吉仲被慰留！藍轟「沒本事卻愛當官」　發起全國貼布條抗議

▲▼ 國民黨召開「陳吉仲請辭被慰留，賴清德還能持續噤聲？超思爽賺3800萬，讓全民慘賠4.3億！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「陳吉仲請辭被慰留，賴清德還能持續噤聲？超思爽賺3800萬，讓全民慘賠4.3億！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

超思進口巴西雞蛋、誤標效期等爭議越滾越大，農業部長陳吉仲17日為此傳出請辭，但獲行政院長陳建仁慰留。國民黨今（18）日召開記者會質疑，陳吉仲讓超思爽賺3800萬，卻讓全民慘賠4.3億，將發起全國串連張貼「票投民進黨，就是支持陳吉仲！」的布條，全民共同護食安，表達拒絕吃爛蛋的訴求。

國民黨召開「陳吉仲請辭被慰留，賴清德還能持續噤聲？超思爽賺3800萬，讓全民慘賠4.3億！」記者會，高雄市立委參選人李明璇、桃園市議員凌濤、台北市議員柳采葳等出席。李明璇表示，陳吉仲上演一齣讓人看不懂的請辭戲，「他的請辭是為了被慰留嗎？」第一次看到一個這麼沒有本事，卻這麼愛當官的人。

▲▼ 國民黨召開「陳吉仲請辭被慰留，賴清德還能持續噤聲？超思爽賺3800萬，讓全民慘賠4.3億！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

「超思爽賺3800萬，陳吉仲讓全民慘賠4.3億！」李明璇公開銷毀雞蛋的成本指出，一、85%巴西蛋成本：要被銷燬的5402萬顆雞蛋乘以0.85，約4591萬顆，再除以8814萬，約佔52%，可得知畜產會在超思案支出為7.07億乘以52%，約3.6764億元；二、15%其他蛋成本：雞蛋數量為5402萬乘以0.15，約810萬，以原始蛋價平均4元計算，810萬顆蛋約為0.3240億，此外，進口相關成本約為0.3192億元，兩者合計0.6432億元。將巴西蛋與其他蛋成本相加後為4.3196億元。李明璇強調，全台灣人民的納稅錢就被陳吉仲、民進黨政府通通直接丟到堆肥裡。

柳采葳則指出，農業部遲遲不公佈有問題蛋的流向，讓人合理懷疑，農業部是不敢拿出資料，因為一拿出來就會發現問題更多，甚至有沒有可能是民眾已經把這些臭雞蛋、壞雞蛋吃下肚了。

針對陳吉仲稱洗選後的雞蛋就要進到超市通路，不會有進口雞蛋至散裝市場，到期蛋品以堆肥再利用，也不會流入國內市場；柳采葳表示，陳吉仲說法沒人相信，因為馬上被打臉，桃園市府15日查到：有廠商將76箱共2萬7360顆巴西進口蛋與國產蛋混合製成未殺菌液蛋，產地卻標示成台灣，那到底有沒有使用呢？民眾有沒有把這些有問題的蛋液吃下肚？到現在我們都不知道。

▲▼ 國民黨召開「陳吉仲請辭被慰留，賴清德還能持續噤聲？超思爽賺3800萬，讓全民慘賠4.3億！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

凌濤表示，桃園張善政與台中盧秀燕市長為民眾把關，屢次向農業部要資料要不到，這就是執政黨面對民眾的態度嗎？整個食安的破洞及疑慮，陳吉仲沒有向人民說道歉，卻為了保住官位，向行政院高官先致歉。他強調，大家關心進口蛋液的流向，陳吉仲沒有清楚說明、遮遮掩掩，現在卻傳出，陳吉仲中午要向執政黨黨團進行專案報告，「厲害了我的黨，偉大了我的黨」，只有執政黨能獲取專案報告的資料，所有人民都被蒙在鼓裡。

凌濤指出，傳出陳吉仲請辭後，前行政院院長蘇貞昌就說這是有心人釋放的消息，讓外界解讀民進黨正在進行激烈的政治派系鬥爭，罔顧人民的食安，他表示，民進黨派系鬥爭的過程，身為小英男孩以及整個蔡蘇體制下，蘇貞昌要力保陳吉仲「負『仲』前行」，而正在選舉的賴清德所屬新潮流卻希望「趨『吉』避凶」，他呼籲農業部趕快公布這批進口蛋液的流向，讓我們地方政府能夠確實的稽查，守護民眾的食安。

凌濤強調，現在陳吉仲沒有請辭的跡象，也不會有請辭下台的風險，陳吉仲的官位好像有包膜，再次延長保存期限，因此將發起全國串連張貼「票投民進黨，就是支持陳吉仲！」的布條。如果民進黨執意不聽，要力保陳吉仲的官位，從現起將在全國掛上這布條，讓全民共同檢驗。

▲▼ 國民黨召開「陳吉仲請辭被慰留，賴清德還能持續噤聲？超思爽賺3800萬，讓全民慘賠4.3億！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）
 

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