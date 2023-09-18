錢都聯手好侍推新品咖哩鍋物　滿足消費者味蕾

▲錢都與台灣好侍聯名日式咖哩鍋開賣。

圖、文／台灣好侍提供

在秋風繼起的時節，「國民火鍋-錢都日式涮涮鍋」（以下稱錢都）特別與「日式咖哩領導品牌- HOUSE台灣好侍食品」（以下稱HOUSE台灣好侍）攜手合作，推出道地「日式咖哩鍋」，即日起錢都全門市同步開賣，初秋時節讓你暖胃也暖心。

「錢都」此次與「HOUSE台灣好侍」聯名，嚴選百年傳承的咖哩原料，搭配錢都獨特的風味湯頭，加入蔬菜與肉品燉煮後，食材的鮮甜滋味盡出，刷新你的味蕾感受。

錢都x HOUSE好侍「日式咖哩鍋」與一般台灣火鍋不同的地方，在於除了像一般火鍋一樣，享用完蔬菜、肉品的美味時，也能夠一邊喝咖哩湯底以外，剩下的咖哩湯底還能夠加入白飯、蔥花、雞蛋等，變身「道地日式雜炊」；也能夠加入烏龍麵成為古溜滑順的「咖哩烏龍麵」，一道火鍋可以有3種吃法！

喜歡咖哩的人也歡迎使用由好侍食品推薦的人氣商品「味付咖哩粉」，增添鹹香，沾肉、沾菜、沾火鍋料食用，別有一番風味。

「錢都日式涮涮鍋」則推出「古早味紅茶」佐餐。加入決明子的茶湯帶著淡淡咖啡香、大葉種紅茶散發醇厚的茶香，搭配「日式咖哩鍋」飲用，去油解膩又「合味」，快到錢都品嚐感動的味道。