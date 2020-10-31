4000份咖哩免費試吃　好侍滾滾節10/31-11/01華山文創開吃

▲名廚詹姆士親自烹調獨創食譜料理「爪哇咖哩炒米粉」，舞台區瀰漫濃濃咖哩與米粉香氣。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

由日本第一咖哩品牌「House好侍食品」舉辦，結合香濃咖哩與風格體驗、最Chill的咖哩派對「好侍滾滾節」，10月31日、11月1日連著兩天在台北華山1914文創園區華山劇場登場，除了有各種美食、文青市集可以逛，早上11點起會發送由爪哇咖哩、北海道白醬和素食咖哩烹調的熱騰騰餐點，每日4,000份，免費試吃。

台灣好侍食品股份有限公司董事長乾野貴史致詞指出，好侍食品在台推出佛蒙特咖哩至今，已超過30年，感謝台灣消費者的支持，在一般家庭和餐廳，都可以看到好侍咖哩。他表示，咖哩文化在日本已滲透到一般民眾生活，他希望台灣越來越喜歡咖哩，因此推出結合台日美味的「好侍滾滾節」，希望大家玩得開心、吃得開心。

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▲小朋友在「咖哩親子擺盤爭霸賽」，親自挑選喜歡的食材，準備帶回擺盤區與家長一起激發創意。（圖／業者提供）

詹姆士指出，他從休息區到台上這段路，聞到濃濃的咖哩味，讓他想念起在日本留學的日子。他還提供沒時間做菜的人咖哩美食小撇步，他說，只要買炸雞和薯條，回家熱水煮好，加入好侍咖哩塊，不到10分鐘，就是一盤美味的咖哩雞飯。好侍的爪哇咖哩加上打泥的青辣椒和椰奶，就變成泰式咖哩，非常美味。

除了台上和舞台區活動不斷，文青排隊名店「背背客食」也來到這裡，現場烤製「北海道白醬&爪哇咖哩車輪餅」，滿滿綿密餡料鹹香而濃醇，民眾一口咬下都露出幸福笑容。而詹姆士獨創的「爪哇咖哩炒米粉」、「爪哇咖哩滷肉飯」，現場買到、吃到的民眾都覺得意外的好吃。詹姆士與背背客食特別推出結合台日美味的咖哩另類美食，是平時吃不到的，三款各限量100份現場販售。

除了主舞台大型活動，眾多咖哩風拍照點也超吸睛，兩日限定的爪哇咖哩、北海道白醬「巨大咖哩」，在好侍滾滾節活動入口處份量感登場，草地中央還有以「風格市集」十大品牌餐桌好物打造的「好侍野營餐桌」拍照區。

好侍滾滾節

活動時間：10/31（六）~11/01（日），每日11:00am~8:00pm

活動地點：華山1914文創園區 華山劇場