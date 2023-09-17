快訊／撐住了！行政院深夜證實　陳吉仲「願負責」請辭獲慰留

▲農業部長陳吉仲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

進口蛋爭議持續延燒，在野陣營砲轟農業部長陳吉仲應下台，今（17日）傍晚更一度傳出陳請辭獲准的消息。不過，行政院發言人林子倫晚間說明，陳吉仲確曾因此以口頭向行政院長陳建仁表達歉意，以及願意負起責任，不過，陳建仁認為現階段陳吉仲有責任向各界釋疑，並無媒體報導所謂於今日「請辭獲准」等情事。

林子倫表示，關於近日進口雞蛋專案相關議題，農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施皆依法行政，但鑒於近期因各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊的困擾，陳吉仲確曾因此以口頭向陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。

林子倫說，但陳建仁認為，現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，並無媒體報導所謂於今日「請辭獲准」之情事，相關報導有誤，應予澄清。

林子倫表示，今年因禽流感及國際原物料價格動盪，導致國內雞蛋產量供需失衡，陳吉仲自年初起即展開多項行政措施，透過進口專案及輔導國內業者轉型等各種方式平衡雞蛋價格，打擊黑市炒作，也獲得相關成效。

林子倫不諱言，然而，對於社會疑慮之處仍應持續溝通說明，避免造成社會誤解，因此，陳建仁已請陳吉仲於下周四行政院院會，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告，而行政院也將準備完整資料，向立法院提出專案報告，期盼儘速化解社會疑慮，確保國人糧食安全及國內蛋農生計與權益。