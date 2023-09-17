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2023雲林國際偶戲節　跨界攜手便利商店「 再現迷人偶戲風華」

▲2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日舉行，陳璧君邀請喜愛文化藝術的民眾前來雲林共襄盛舉，感受國際級的創新文化魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林國際偶戲節，黃世志電視木偶劇團將於9月23日上午11時在口湖全家便利商店前廣場演出，交通部公路局更加碼提供偶戲節限定鑰匙圈、小方巾、公鹿戲偶等精美禮品宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國際偶戲節邁入第21屆，今年雲林縣政府攜手全家便利商店與交通部公路局舉辦宣傳行銷記者會，文化觀光處長陳璧君、全家商店副營運長王智正、雲嘉南區養護工程局郭清水處長等貴賓蒞臨共同推廣雲林在地文化；縣府將於9/23邀請黃世志電視木偶劇團演出，將偶戲傳統文化藝術親民地融入民眾生活中。

▲2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日舉行，陳璧君邀請喜愛文化藝術的民眾前來雲林共襄盛舉，感受國際級的創新文化魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日舉行，陳璧君邀請喜愛文化藝術的民眾前來雲林共襄盛舉，感受國際級的創新文化魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處處長陳璧君表示，雲林國際偶戲節這三年的主視覺，不但讓人驚豔，也連連獲獎，分別在2020年主視覺獲《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100-年度設計獎；2021年主視覺和CF共得金點設計獎標章、第16屆IDA銀獎、青銅獎、德國IF設計獎、2023年美國泰利獎The Telly Awards銀獎。

設計獎之外，精心安排的節目也斬獲大獎：由縣府攜手金光、霹靂兩大布袋戲龍頭規劃的雲林國際偶戲節開幕音樂會2020年「男神時代」，及2022年「轟動武林之誰是正英雄」，2場年度音樂盛會皆獲今年美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）現場表演類（Event-Live Show）銀獎。

▲2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日舉行，陳璧君邀請喜愛文化藝術的民眾前來雲林共襄盛舉，感受國際級的創新文化魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

處長陳璧君指出，2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日舉行，9/24-10/2青掌、大小金掌獎比賽、9/29開幕音樂會、偶戲電音趴、10/14在台灣戲曲中心舉辦金掌獎頒獎典禮，10/7-10/10還邀集國內外優秀表演團隊呈現繽紛的偶戲表演藝術，歡迎喜愛文化藝術的民眾前來雲林共襄盛舉，感受國際級的創新文化魅力。 

全家便利商店副營運長王智正表示，近幾年雲林國際偶戲節屢屢拿下國際大獎，已成為雲林每年最讓人期待的文化盛事，全家便利商店自9/24起限量推出「2023雲林國際偶戲節咖啡杯套」，凡消費者於虎尾新興店、虎尾霹靂店、虎尾虎威店、虎尾雲高店、虎尾新忠孝店、新營國道北店、新營國道南店、口湖金湖店等八間店舖購買咖啡，即可獲得國際偶戲節專屬杯套，讓更多外地消費者一同認識雲林在地的傳統偶戲文化。 

為推廣2023雲林國際偶戲節活動讓更多年輕人知道，雲林縣政府此次特別邀請到黃世志電視木偶劇團，於9月23日上午11時在口湖全家便利商店前廣場演出，交通部公路局更加碼提供偶戲節限定鑰匙圈、小方巾、公鹿戲偶等精美禮品宣傳，凡消費者於9/24至10/10止至口湖休息站美食櫃位及伴手禮櫃位消費滿額即贈或可滿額加購。

▲2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日舉行，陳璧君邀請喜愛文化藝術的民眾前來雲林共襄盛舉，感受國際級的創新文化魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全家便利商店自9/24起限量推出「2023雲林國際偶戲節咖啡杯套」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

 

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關鍵字：

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