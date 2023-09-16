優化失智照護　張麗善：積極面對失智長輩家庭需求

▲「智立生活鄰里憶起來」成果展示記者會暨園遊會，表揚30家優質及具有特色的巷弄長照站及失智照護據點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為響應九月國際失智症月，雲林縣政府今（16）日辦理「智立生活鄰里憶起來」成果展示記者會暨園遊會，表揚30家優質及具有特色的巷弄長照站及失智照護據點，會中微電影發表描繪出巷弄長照站及失智照護據點的特點及展現服務量能，活動藉著在寓教於樂的氣氛中，提升縣民對失智症的認識及友善態度。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣截至今年7月底65歲以上老年人口比率達20.33%，已進入超高齡社會，過去雲林縣老人人口比例排名全國第二，但這幾年在青年、教育等相關政策推動努力下，吸引年輕人回鄉，學童留在雲林繼續升學，現在高齡化排名已經降為全國第四；按照高齡化比例，有許多長者提早失智，其中雲林縣失智人口數推估達1萬1688人。

▲各據點展示長者們於活動中的成果照片及作品，其中包括藝術創作及園藝輔療作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



張麗善指出，為減速失智症帶來的衝擊，「智立生活，鄰里憶起來」計畫除了請專家輔導優化各社區巷弄長照站及失智照護據點服務，還到各國中小播放微電影並推動失智教育，使小朋友自然而然學習到對生命的關懷與體貼，並且了解長照2.0相關服務內容，將照顧理念及失智症宣導向下紮根。

今成果展示暨園遊會活動，各據點展示長者們於活動中的成果照片及作品，其中包括藝術創作及園藝輔療作品，還有據點長者手工製作傳統美食，展現據點活動中透過植物的認識、台灣本土素材的運用，打開長者回憶的開關，慢慢找回長者自身的價值，從據點活動過程中療癒自我穩定失智症者情緒，並透過刺激手腦等活動達到預防及延緩失智失能的目的。

▲「各據點展示長者們於活動中的成果照片及作品，其中包括藝術創作及園藝輔療作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美指出，失智照顧既複雜又多元，尤其失智有年輕化趨勢，對於失智所需長照資源佈建、營造失智友善環境，讓失智症的個案回到家，在社區裡可以讓安全、安心的生活是縣府的目標。在張縣長帶領之下，縣府於去年建構雲林縣完善失智症社區安全照護網，宣示要讓失智列車再減速，希望今借成果發表暨園遊會，讓民眾了解縣府團隊與雲林縣長照夥伴們於社區內替失能、失智鄉親打拼，共同見證公私部門協力合作成果。

▲「智立生活鄰里憶起來」成果展示記者會暨園遊會，表揚30家優質及具有特色的巷弄長照站及失智照護據點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



曾春美表示，目前縣內設有5家失智症共同照護中心、23處失智社區服務據點、6處家庭照顧者支持服務據點，並設置818處長照ABC據點，提供失智症家庭多元的照護服務，完善失智照護網絡，期盼活動喚起大眾對失智症議題的關注，打造失智友善城市。

▲「智立生活鄰里憶起來」成果展示記者會暨園遊會，表揚30家優質及具有特色的巷弄長照站及失智照護據點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）