iPhone 15出貨中！她見日期崩潰　一票果粉爽喊「這1天拿新機」

▲iPhone 15頂規Pro Max供不應求。（圖／翻攝蘋果官網）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone 15系列手機預購夯到爆，尤其原色鈦金屬、白色鈦金屬需求最強勁，在台灣最快可能要等到11月10日。而一名妹子透露，15日準時開搶iPhone 15，無奈最快配送日要等到10月3日，於是好奇大家的到貨日期是哪一天？文章曝光後，一票網友狂刷「9/22」就能爽拿新機了。

一名女網友在Dcard表示，周五準時坐在電腦前搶iPhone 15預購，結果只搶到10月3日配送日，讓她失望又崩潰之餘，後來還發現糊塗打錯地址了。

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對此，原PO求助「要怎麼更改，會影響運送時間嗎？」同時也好奇果粉們預購iPhone 15「到貨日期是哪一天？」

文章曝光後，一票網友竊笑直呼，「9/22簽」、「9/22+1」「大家都在搶Pro嗎？我剛剛才訂到i15藍色128BG，是9/22」、「9/22，iPhone15 Pro Max 512GB藍色鈦金屬」；不少人則選擇店取、「9/22但我選店取，運送真的搶得太兇了」、「9/22！最早的自取，跟男友兩個人搶，結果都中了，一個3分進去，一個5分進去的」。

另有網友則回，「9月27~10月3日」、「買到好生氣～用Apple Pay還能一直擋運送資訊，照上面的要求輸入還是變錯誤，一支預定9/27、一支預定10/3」、「8：06進去結帳，結果搶到10/03～10/12，15Pro Max 256GB原色鈦金屬」、「15需要等嗎？15 Pro才會排到10月吧」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

