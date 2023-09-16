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iPhone 15需求火熱　彭博：Pro Max交機已延遲至11月

▲▼iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社知名科技記者馬克古魯曼報導，剛剛發布的 iPhone 15 Pro 部分型號的交付時間被推遲至 11 月，這代表蘋果公司新機型的高端版本需求強勁。

彭博社表示，iPhone 15推出後，四款 iPhone 15 機型於週五在 40 多個國家開始接受預訂。1199美元起的高端 Pro Max 型號在美國的發貨時間很快從 9 月 22 日推遲到 11 月中旬。

藍色和黑色 iPhone Pro Max 型號的發貨時間推遲至 10 月 16 日，而鈦色和白色型號則推遲至 11 月 13 日。延遲影響了 iPhone 15 Pro Max 的所有型號。

蘋果分析師、投資者和粉絲長期以來一直利用發貨延遲來衡量新機型的受歡迎程度。但這是一門不精確的科學，包括供應鏈障礙、庫存和物流問題對交貨時間的影響與需求的影響一樣大。但周五的延遲表明，蘋果公司看到了這些手機的健康發展，包括在中國，人們一直擔心會出現強烈抵制。

iPhone 約佔蘋果銷量的 50%，蘋果指望新機型能夠幫助扭轉持續三個季度的銷量下滑局面。

所有 iPhone 15 Pro Max 機型在中國的發貨時間都推遲至 11 月，而標準 iPhone 15 Pro 版本則需要三到四周的等待時間。中國的美團平台利用了蘋果經銷網路，僅在預訂開始的 30 分鐘內就處理了價值 2750 萬美元的 iPhone 15 訂單。

加拿大的 iPhone 15 Pro Max 等待時間為六到七週，而澳大利亞、日本、英國、印度、加拿大、法國和德國的鈦色 iPhone 15 Pro Max 的等待時間長達八週。隨著預訂的進行，這些延遲可能會繼續增加。

螢幕較小的標準 iPhone 15 Pro 的買家也看到了延遲，影響了某些儲存容量的所有顏色。這些手機的起價為 999 美元，截至週五下午，在美國的等待時間最晚為 10 月 23 日。

延遲也讓消費者更有意願前往實體店，蘋果在美國約 270 個零售點中的一些仍然可以提前提供店內取貨服務。鈦色iPhone 15 Pro Max似乎是迄今為止最暢銷的手機，但在商店和網上的庫存數量極為有限。

Pro Max 的起售價比去年高出 100 美元，預購的熱潮表明蘋果的定價策略並沒有失去客戶。

當預訂開始時，許多用戶回報說他們在幾分鐘內無法進行交易，並且蘋果的網路商店應用程式在啟動時或訂購過程中崩潰了。這些問題主要影響了試圖以舊換新 iPhone 或使用蘋果年度升級計劃的客戶。這也可能表明初始需求強勁。

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