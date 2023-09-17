蘋果高層：iPhone 15 Pro是「最好的遊戲機」　不會燒破一個洞

▲蘋果iPhone 15 Pro新機遊戲功能強大。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 15推出後，Pro系列的高端配備受到矚目，IGN（想像遊戲網）東南亞站16日發布對蘋果幾位高層的專訪，當中提到iPhone 15 Pro是「最好的遊戲機」，而且玩大型遊戲的時候不會出現過熱，把手機背面燒破一個洞的情況。

此次受訪的蘋果高層包括蘋果GPU軟體高級總監桑德梅爾（Jeremy Sandmel）、蘋果平台架構副總裁米列（Tim Millet），以及全球iPhone產品營銷副總裁德廉斯（Kainn Drance）。

中媒《IT之家》報導，桑德梅爾表示，iPhone 15 Pro得益於MetalFX，遊戲可以獲得出色的畫質效果，也可以連接到4K顯示器上遊玩作品，但分辨率與幀率「很大程度取決於遊戲實際運行情況」。

桑德梅爾與德廉斯對於iPhone 15 Pro不會過熱，抱有相當大的信心，更稱蘋果不會讓「GPU把手機背面燒出一個洞」這種事情發生。談到iPhone 15 Pro上發布的遊戲，是否與採用Apple Silicon處理器的iPad / Mac兼容」時，米列表示開發商會與蘋果一起完成，桑德梅爾也補出，蘋果3種裝置架構上的統一，是卡普先後推出Mac版和手機版《惡靈古堡8：村莊》的原因之一。

桑德梅爾說，開發商可以在iPhone和Mac上架相同的遊戲，因為渲染效果與品質都相同，「與PC和遊戲主機上的效果如出一轍」。

至於遊戲性能表現，iPhone 15 Pro與遊戲主機哪個比較好，米列的回答是，蘋果著重開發者與遊戲本身，不以與其他遊戲主機競爭為主。德廉斯更提到，iPhone 15 Pro是強大的遊戲機，還可以裝在口袋裡輕鬆帶著走，是很棒的結合，桑德梅爾更直接說，「它會是最好的遊戲機」。