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iPhone 15改用Type-C　吸引安卓粉跳槽！他曝「3缺點」搖頭

▲▼蘋果iPhone 15全系列正式亮相，其中最大的改變就是全面改用USB-C充電線。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果iPhone 15全系列最大的改變就是改用USB-C充電線。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果推出全新iPhone 15系列，其中最大亮點莫過於接孔全面改成Type-C了，就有網友表示，換成Type-C的接孔後，使用安卓手機的人，想加入蘋果家族不需要另外買充電線，加上蘋果超方便的AirDrop功能，好奇「會不會吸引安卓粉換手機？」貼文掀起討論。

原PO在PTT發文，「有Type-C跟AirDrop，安卓會想換嗎？」拿iPhone 13 Pro Max快兩年了，續航力好、不卡頓、AirDrop超方便，「可以跟妹子傳照片傳檔案，完全沒有任何想回去用安卓的念頭，若Type-C跟Airdrop，我一定選AirDrop」。

原PO表示，iPhone 15的接孔換成Type-C，想要高速傳檔也行，還可以跟筆電共用線，「這是一支可以使用Type-C跟AirDrop的手機，這樣會吸引卓卓換iPhone嗎？」

貼文一出，掀起網友討論，「但它導檔案到電腦的方式和文件檔案管理的邏輯很難用」、「安卓也有鄰近分享功能阿」、「自從鄰近分享可以扔電腦後，就沒有插線傳輸需求了」、「有返回手勢再說好嗎」、「AirDrop傳大合照，真的是安卓被排擠最徹底的時候」、「有返回鍵再說好嗎」、「看到Type-C本想換i15，不過去試了一下，沒有返回手勢還是算了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲安卓粉點出不想換蘋果的原因。（圖／翻攝自PTT）

也釣出安卓粉透露心聲，「懶，完全沒有動力再去重新幫我的手機思考過各種東西的安排、配置、重新挑軟體、重新弄Widgets、重新弄桌面，這些東西弄下去30小時起跳，極度反人類的檔案邏輯，弄個音樂就快瘋掉了，而且我手機不知道多少軟體都是側載來的，換到ios會很崩潰」。

最後一點則是「分割畫面」，他認為，安卓這功能超讚，手機上面切20趴手遊掛機，另外80趴的空間還可以看FB、IG、PTT，「不知道這個功能ios民國幾年才下放」。

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