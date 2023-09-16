　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15 5G網速超快！　外媒實測：Pro系列最高提升24%

▲▼iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果iPhone 系列自 2020 年的 iPhone 12 起就支援5G，且蘋果還在不斷改進體驗。現在新消息顯示iPhone 15 Pro憑藉其全新的高通晶片將在 5G 性能方面帶來重大改進。

根據外媒9To5Mac引用來自 SpeedSmart的報告，其中包含使用新款 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 在 AT&T、T-Mobile 和 Verizon 上進行的速度測試數據。該報告顯示，這些設備使用高通的 X70 晶片，並提供了三項主要改進，包括顯著降低功耗增益、更好的 5G 載波聚合能力、當iPhone 距離手機基地台較遠時，連接效果會更好。

憑藉這些優勢，速度測試數據顯示，與 iPhone 14 Pro 系列相比，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的 5G 速度提高了 24%。Verizon 用戶將看到最大的改進，其次是 T-Mobile 和 AT&T。

這些改進主要體現在下載速度的提高，但上傳速度和 ping 時間的改進也有小幅提升。美國所有 3 個主要網路的下載速度均顯著提高，上傳速度也出現了的小幅波動。5G 上 255 Mbps 的平均下載速度非常令人印象深刻。

其中Verizon 的增幅最大，新手機速度提高了 24%，T-Mobile 緊隨其後，速度提高了 22%，但全國平均下載速度為 300 Mbps。AT&T 的平均下載速度提高了 14.6%。令人印象深刻的是，全國 3 個網路的 5G 平均速度均超過 200 Mbps。

市場上一些旗艦 Android 智慧手機也採用高通 X70 晶片。值得注意的是，蘋果也在開發自己的內部 5G 晶片，但預計這還需要幾年時間。就在本週，高通宣布蘋果將至少在 2026 年之前繼續為 iPhone 使用高通 5G 晶片。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
iPhone 15網速超快！　外媒實測結果曝
專訪／曾國城慘賠千萬：恨啊！　被逼喝尿「心裡苦」
白雲摔傷頸椎！　動手術燒掉85萬
國道自小客「撞成廢鐵夫妻慘死」　貨櫃車1撞3釀悲劇
台北市發錢！　檢舉1事「最高可領4500元」
恭喜！宋家豪達百中繼成台灣第1人　樂天隊史第3人
甜點店被留1星負評　用客人名字「XX週特價」！他看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15 5G網速超快！　外媒實測：Pro系列最高提升24%

iPhone 14 Pro用8個月「電池健康度掉11%」　他傻眼：太快了

iPhone 15改用Type-C　吸引安卓粉跳槽！他曝「3缺點」搖頭

iPhone 15需求火熱　彭博：Pro Max交機已延遲至11月

都還沒拿到iPhone 15　i16爆有2大亮點

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

快訊／蘋果官網正式開放iPhone 15預購　網站塞爆20分鐘

晚上8點「預購首波iPhone 15」！　果粉推1通路最穩：不踩雷

iPhone 15官方預購8點開跑　蘋果：我們也迫不及待

來這排隊超划算！亞太電信頭香「多送一支iPhone 15、容量小升大」

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

開箱高雄WE GO歡唱！400坪華麗內裝搶先看　還找郭主義當廚藝總監

iPhone 15 5G網速超快！　外媒實測：Pro系列最高提升24%

iPhone 14 Pro用8個月「電池健康度掉11%」　他傻眼：太快了

iPhone 15改用Type-C　吸引安卓粉跳槽！他曝「3缺點」搖頭

iPhone 15需求火熱　彭博：Pro Max交機已延遲至11月

都還沒拿到iPhone 15　i16爆有2大亮點

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

快訊／蘋果官網正式開放iPhone 15預購　網站塞爆20分鐘

晚上8點「預購首波iPhone 15」！　果粉推1通路最穩：不踩雷

iPhone 15官方預購8點開跑　蘋果：我們也迫不及待

來這排隊超划算！亞太電信頭香「多送一支iPhone 15、容量小升大」

網紅同框慶生林襄「根本雙胞胎」！　驚喜公開：有同父異母的爸爸

高雄青工總會成立「侯友宜青年後援會」　拚政黨輪替+高雄全壘打

亞運代表先鋒隊已進駐選手村　盼爭取時間加強備戰

兒交女友「逼給500萬頭期款」買房！母嘆被算計：貸款700萬也繳清

「最遙遠補選」海上顛簸14hrs為投票！　蔡金照61票當選烏坵鄉長

烏克蘭「奪回東部1村莊」　有望突破巴赫穆特戰線

高級餐廳在明火上噴酒精　陸女「全身著火」慘被毀容

29歲男月薪35K　爸用他名貸30年房子卻登記給哥哥！專家分析2後果

鄭浩均「王牌投手架式」　恰總談新人王之爭

超詭異！新竹特產活動出現「不動產」攤位　離奇原因曝光

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

3C家電熱門新聞

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

預算3萬元「秒選iPhone 14 Pro」！他嘆：i15真的盤

都還沒拿到iPhone 15　i16爆有2大亮點

iPhone 15改用Type-C　吸引安卓粉跳槽！他曝3點搖頭

全新iPhone 15保護殼有缺點　蘋果：介意別買

不想換iPhone 15！　蘋果「二大政策」將影響舊機用戶　

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

i14 Pro用8個月　「電池健康掉11%」他傻眼

iPhone 15怎麼買划算？各通路活動、優惠一次看

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名2機型：沒換過電池

快訊／蘋果官網開賣　網站塞爆20分鐘

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」

iPhone 15需求火熱　彭博：Pro Max交機已延遲至11月

iPhone 15 5G網速超快！　外媒實測：Pro系列最高提升24%

更多熱門

相關新聞

i14 Pro用8個月　「電池健康掉11%」他傻眼

i14 Pro用8個月　「電池健康掉11%」他傻眼

一支蘋果iPhone不便宜，很多人買了之後，當然希望一用好幾年。不過，就有iPhone 14 Pro的用戶抱怨，手機才用8個月，電池健康度就掉11％，來到89%，「這也掉太快了吧！感覺電力明顯衰退，我還要再戰4年捏！」一票使用iPhone 14 Pro的網友也哀號，「我的也是同款，快一年剩88%」、「用10個月，87%。」

iPhone 15改用Type-C　吸引安卓粉跳槽！他曝3點搖頭

iPhone 15改用Type-C　吸引安卓粉跳槽！他曝3點搖頭

iPhone 15需求火熱　彭博：Pro Max交機已延遲至11月

iPhone 15需求火熱　彭博：Pro Max交機已延遲至11月

iPhone 15開放預購　「蘋果官網崩了」登熱搜

iPhone 15開放預購　「蘋果官網崩了」登熱搜

都還沒拿到iPhone 15　i16爆有2大亮點

都還沒拿到iPhone 15　i16爆有2大亮點

關鍵字：

iPhone蘋果

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

即／內湖交流道事故！轎車爛成廢鐵　2人命危搶救中

遊覽車中山高追撞拖板車　司機乘客14人輕傷

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

7、8月電費來了！一比去年同期他哀號：有感

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面