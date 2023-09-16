iPhone 15 5G網速超快！　外媒實測：Pro系列最高提升24%

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果iPhone 系列自 2020 年的 iPhone 12 起就支援5G，且蘋果還在不斷改進體驗。現在新消息顯示iPhone 15 Pro憑藉其全新的高通晶片將在 5G 性能方面帶來重大改進。

根據外媒9To5Mac引用來自 SpeedSmart的報告，其中包含使用新款 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 在 AT&T、T-Mobile 和 Verizon 上進行的速度測試數據。該報告顯示，這些設備使用高通的 X70 晶片，並提供了三項主要改進，包括顯著降低功耗增益、更好的 5G 載波聚合能力、當iPhone 距離手機基地台較遠時，連接效果會更好。

憑藉這些優勢，速度測試數據顯示，與 iPhone 14 Pro 系列相比，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的 5G 速度提高了 24%。Verizon 用戶將看到最大的改進，其次是 T-Mobile 和 AT&T。

這些改進主要體現在下載速度的提高，但上傳速度和 ping 時間的改進也有小幅提升。美國所有 3 個主要網路的下載速度均顯著提高，上傳速度也出現了的小幅波動。5G 上 255 Mbps 的平均下載速度非常令人印象深刻。

其中Verizon 的增幅最大，新手機速度提高了 24%，T-Mobile 緊隨其後，速度提高了 22%，但全國平均下載速度為 300 Mbps。AT&T 的平均下載速度提高了 14.6%。令人印象深刻的是，全國 3 個網路的 5G 平均速度均超過 200 Mbps。

市場上一些旗艦 Android 智慧手機也採用高通 X70 晶片。值得注意的是，蘋果也在開發自己的內部 5G 晶片，但預計這還需要幾年時間。就在本週，高通宣布蘋果將至少在 2026 年之前繼續為 iPhone 使用高通 5G 晶片。