▲中秋將屆！中科扶輪社送暖，捐助物資瑪利亞、家扶。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中秋節將至，台中中科扶輪社今天到瑪利亞基金會及家扶基金會送暖，致贈洗地機、除溼機，幫助清潔工作隊完成工作。另外，瑪利亞基金會提到，今年月餅認購狀況不佳，預計1萬盒僅售出6000盒，中科扶輪社也出手幫忙包裝月餅，呼籲大家一起認購月餅、作公益。

中科扶輪社今天由服務計畫主委林俊杰帶領，到瑪利亞基金會台中市愛心家園捐贈1台洗地機及2台大型除溼機等物資，瑪利亞基金會主任劉純晶也代表致贈感謝狀。劉純晶表示，很感謝中科扶輪社捐贈洗地機，讓清潔工作隊更有效率，不管是捐贈物資或捐款對他們機構都很有效益。

林俊杰說，中科扶輪社今年社區服務計畫以「飛揚的青春．助學手作圓夢」為主題，希望發揚愛與交流，瑪利亞基金會長期經營弱勢服務，讓大家很敬佩，這幾年疫情不少社福團體經營得很辛苦，中科扶輪社能盡一己之力幫忙，很有意義。

中科扶輪社友今天也到南台中家扶中心訪視繪畫班學童，與學童共同藝術手作中秋玉兔造型藝術品、彩繪中秋滿月彩繪盤，也捐贈物資給家長培力計畫「福呷水餃」，「福呷水餃」是幫助無法穩定就業的家長，獲得一技之長，在過程獲得補充家庭收入的機會。