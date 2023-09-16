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iPhone 14 Pro用8個月「電池健康度掉11%」　他傻眼：太快了

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲電池健康度是許多果粉關注話題。（圖／記者許力方攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一支蘋果iPhone不便宜，很多人買了之後，當然希望一用好幾年。不過，就有iPhone 14 Pro的用戶抱怨，手機才用8個月，電池健康度就掉11％，來到89%，「這也掉太快了吧！感覺電力明顯衰退，我還要再戰4年捏！」一票使用iPhone 14 Pro的網友也哀號，「我的也是同款，快一年剩88%」、「用10個月，87%。」

有網友在「●【爆廢公社】●」貼出截圖，「我的14Pro，8個月電池健康度89%」，這令他不禁驚呼，「這也掉太快了吧！感覺電力明顯衰退，我還要再戰4年捏！」

貼出一出，不少人也有感，「14Pro，掉超快，之前用12，一年才掉到96%，換14Pro後，才10個月剩下84%，明明手機使用習慣沒改」、「十個月，94%，沒邊充邊使用過，基本上只要在室內，熱一點或沒電風扇吹，連續使用段時間就發熱了」、「我14Pro現在89%，去年十月用到現在。」看到留言，原PO直呼，「#留言看下來好像都是14pro掉的比較多欸！」

▲▼用戶抱怨14Pro才用8個月，電池健康度就掉11%。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲14 Pro才用8個月，電池健康度就掉11%。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

別的系列用戶則回報，「我用兩年多的13 Pro Max也常邊充電邊滑，電池健康度還有87%」、「13，用了快兩年，90%」、「13 Max，一年五個月，89%」、「半年還是100%，14 Pro Max」、「我13Pro，用兩年還有90%」、「我的13還在90%耶」、「12 Pro Max，2年97%。」

不過，也有人表示，「拿了快一年的14Pro，都沒掉%」、「我i14 Pro，再半個月滿1年，96%，看使用者怎麼操囉～」、「在意這些幹嘛？要嘛換電池要嘛換手機而已啊」、「換電池不就好了」、「沒關係，可以換電池就好」、「你的使用問題，12Pro目前88%。」

另外，本站15日曾報導，有女網友在猶豫要選256GB的iPhone 14 Pro，還是256GB的iPhone 15 Pro，因為後者價格4萬元實在太難入手，反觀前一代，價格則已經降下來了，打算選14 Pro。

不過，一票使用iPhone 14 Pro的網友直呼，「14 Pro可能用一年就會後悔了，電池是真的爛」、「我今年1月買的，電池也很爛」、「掉電超級快，還會發燙，是要換手機還是電池」、「我1月多換的，到現在（電池健康度）92%」、「大家電池都很爛，我是去年10月到現在剛好一年，健康度85%。」

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