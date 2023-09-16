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男友喊「戴套不算做愛」：每次都瞎忙一場！　妹子聽完傻眼

▲▼避孕，保險套，約炮，性侵，強姦，懷孕。（圖／CFP）

▲男友認為戴套不算做愛。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

如果還沒有生子育兒計畫，多數人在親密時會做好防護措施。一名女網友透露，和男友交往期間，只要愛愛都會戴套，可是最近男方卻抱怨「戴套不算真正做愛」，感覺2人之間隔了一層膜，她聽完之後不禁想問，是否男生戴套都這麼無奈？不少人看到後怒噴「想無套就說，哪來的歪理！」

原PO在Dcard發文表示，和男友交往將近1年，每次發生關係時都會戴保險套，但最近男方一直感嘆「每次做愛都只是瞎忙一場」，認為戴套不算真正的做愛，因為中間隔了一層膜，完全阻斷了親密接觸，還說「每個戴套的男人一定都有這樣的想法」。她聽完後不免好奇，「男生在在戴套的時候是什麼心情？真的有那麼無奈和遺憾嗎？」

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不少人看到後紛紛表示，「如果他說戴套不是真正的做愛，那你就出去約炮跟他說男伴都有戴套，不算真正的做愛」、「他就只是想無套，既然戴套不算，那就都不要做了吧」、「戴套是負責任的表現，他是想自己爽找理由搪塞，沒在乎到你的感受」、「不想戴套就直說，哪來的歪理」、「為了想無套，什麼鬼話都說得出來」、「請他結紮再來說，他就是希望你可以吃藥或是單純想無套而已」。

也有不少男生指出，「我是一定要戴套，是衛生也是尊重」、「要互相保護才對，但身體是自己的，更應該保護好自己，不要認為男方說任何理由就配合，順便可以觀察男生是愛自己多，還是愛你比較多」、「我覺得戴套是責任，除非他希望你吃事前，不過我還是會戴，雙重保險」、「我也討厭套子，但是有套子我一定戴，保護自己的同時也保護了女方」。

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